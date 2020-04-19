العراق يرفع حظر التجوال فترة النهار برمضان

بغداد / إبراهيم صالح / الخليج 365

أعلنت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية الخاصة بمكافحة فيروس "كورونا" في العراق، الأحد، رفع حظر التجوال المفروض منذ أكثر من شهر، في فترة النهار خلال رمضان.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية أن اللجنة، التي يترأسها عادل عبد المهدي رئيس حكومة تصريف الأعمال، قررت رفع حظر التجوال في ساعات النهار خلال الشهر الكريم.

وأوضحت أن الحظر سيرفع من الساعة 6 صباحا لغاية 7 مساء بالتوقيت المحلي، باستثناء مناطق محددة، دون الإشارة إلى أسمائها.

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وفرض العراق حظر التجوال في عموم البلاد في 17 آذار/ مارس الماضي، ضمن إجراءات أخرى للحد من تفشي الفيروس.

وشملت الإجراءات أيضا تعليق الرحلات الجوية الداخلية والخارجية وإغلاق الحدود البرية أمام تدفق الوافدين الأجانب وتعليق الدراسة وحظر التجمعات العامة بكافة أشكالها.

وحتى مساء السبت، سجل العراق 1513 إصابة بفيروس كورونا بينها 82 وفاة و953 حالة تعاف.

وحتى ظهر الأحد، تخطى عدد مصابي كورونا حول العالم مليونين و345 ألفا، توفي منهم أكثر من 161 ألفا، فيما تعافى ما يزيد على 604 ألفا، حسب موقع "وورلد ميتر" المتخصص في رصد أعداد ضحايا الجائحة.

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