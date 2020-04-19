كورونا.. ارتفاع الوفيات والإصابات في 5 دول عربية

عواصم عربية / الخليج 365

ارتفعت وفيات وإصابات فيروس كورونا، الأحد، في 5 بلدان عربية، وفق إحصائيات رسمية.

في المغرب، أعلنت وزارة الصحة، ارتفاع وفيات فيروس كورونا إلى 138، إثر تسجيل حالة وفاة جديدة.

وأضافت في بيان على الموقع الرسمي الخاص بكورونا، أن عدد المصابين بلغ 2820، عقب الكشف عن 135 إصابة جديدة.

وأشارت إلى أن عدد المتعافين ارتفع إلى 322، بعد تماثل 8 حالات جديدة للشفاء من إجمالي المصابين.

وفي الإمارات، أعلنت وزارة الصحة، عن 479 إصابة بفيروس "كورونا"، رفعت الإجمالي إلى 6781.

وأضافت الوزارة في بيان أنه تم تسجيل 98 حالة شفاء، و4 وفيات رفعت الإجمالي إلى 41 حالة.

أما في الكويت، فقد أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 164 إصابة جديدة بالفيروس رفعت الإجمالي إلى 1915 حالة.

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وأضافت الوزارة في بيان أن عدد المتعافين ارتفع إلى 305 بعد تعافي 6 حالات.

ولفتت إلى عدم تسجيل أي وفاة، ليستقر الإجمالي عند 7 حالات، منذ مساء السبت.

وفي سلطنة عمان، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 86 حالة إصابة جديدة بكورونا رفعت الإجمالي إلى 1266 حالة.

وأضافت الوزارة في بيان أن "عدد الوفيات بلغ 6، كما تم تسجيل 233 حالة شفاء".

فيما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، تسجيل إصابة واحدة جديدة بكورونا، رفعت الإجمالي إلى 673 في عموم البلاد.

وقالت الوزارة في تقريرها اليومي عن مستجدات كورونا إنه لم تُسجل أي وفاة، ليستقر الإجمالي عند 21 حالة، منذ 21 فبراير/ شباط الماضي.

وحتى ظهر الأحد، تخطى عدد مصابي كورونا حول العالم مليونين و345 ألفا، توفي منهم أكثر من 161 ألفا، فيما تعافى ما يزيد على 604 ألفا، حسب موقع "وورلد ميتر" المتخصص في رصد أعداد ضحايا الجائحة.

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