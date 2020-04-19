الجيش التركي يضبط أسلحة لـ"بي كا كا" شمالي العراق

أنقرة/ الخليج 365
ضبط الجيش التركي، كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر، لمنظمة "بي كا كا" الإرهابية بمنطقة هاكورك شمالي العراق.
وأفادت وزارة الدفاع التركية، في بيان الأحد، أن قواتها تواصل تنفيذ عمليات ضد المنظمة الانفصالية شمالي العراق.
وأوضح البيان أن الجيش التركي كشف عن مخابئ ومغارات جديدة للمنظمة الإرهابية في منطقة هاكورك، مؤكدا ضبط كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر في المغارات.
وأضاف أنه من بين الأسلحة المضبوطة، 4 رشاشات "بيكسي"، وقناصة، وقاذفة هاون، و28 قاذفة صواريخ محمولة، و100 كغ من المتفجرات، وغيرها.
وأكد البيان أن القوات التركية دمرت الأسلحة بعد ضبطها.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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