بدء وصول رحلات إجلاء الكويتيين من الخارج

الكويت/ الخليج 365
بدأت طائرت إجلاء الكويتيين من الخارج بالتوافد على مطار الكويت الدولي، الإثنين، ضمن أكبر خطة إجلاء في تاريخ البلاد.
وأعلن وزير الخارجية أحمد ناصر المحمد الصباح، عن وصول أولى رحلات الإجلاء قادمة من دبي.
وقال الصباح على حسابه في تويتر: "بناء على الرغبة السامية لصاحب السمو، وإعلان سمو رئيس مجلس الوزراء، عن انطلاق عملية العودة الشاملة لمواطنينا في الخارج، وصلت صباح اليوم (الأحد) أول رحلة قادمة من دبي في السابعة صباحا".
وكان على متن الطائرة 190 راكبا، تلتها طائرة ثانية قادمة من أبوظبي وثالثة من الرياض.
ومن المقرر أن يصل الكويت الأحد 28 رحلة طيران تقل 3940، والإثنين 25 رحلة تقل 3970، بينما يشهد الثلاثاء 22 رحلة تقل 3940، وفق ما أعلن المتحدث الرسمي للادارة العامة للطيران المدني سعد العتيبي.
وأوضح العتيبي أن المرحلة الأولى لرحلات الإجلاء تستمر من 19 إلى 21 إبريل/ نيسان الجاري ضمن خطة تمتد حتى 7 مايو/ أيار المقبل.
وفي 14 إبريل/ نيسان الحالي، قال وزير الخارجية أحمد ناصر الصباح خلال المؤتمر: "هناك 35 ألف مواطن سجل في منصة (معاكم) حتى الآن (أطلقتها الوزارة وخصصتها للراغبين بالعودة).
وأضاف أن "هذا أكبر إجلاء في تاريخ الكويت، ويشمل دول الخليج والقاهرة وتركيا".
وحتى الأحد، بلغ إجمالي الإصابات في الكويت 1751، بينها 280 حالة شفاء، و6 حالات وفاة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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