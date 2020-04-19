اليمن.. مصرع 7 بينهم أطفال جراء السيول

اليمن/ الخليج 365



أعلن مسؤول يمني حكومي، مصرع 7 أشخاص معظمهم أطفال، نتيجة سيول جارفة ضربت محافظة مأرب (شرق).

جاء ذلك في تصريح أدلى به سيف مثنى، مدير عام الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بمحافظة مأرب (حكومية)، في وقت متأخر من مساء السبت.



وأوضح مثنى أن "7 أشخاص لقوا حتفهم، بينهم 5 أطفال جراء السيول التي ضربت مأرب الأربعاء الماضي، فيما تم فقدان شخصين".

وأضاف أنه "أصيب جراء السيول 550 شخصاً بينهم 25 إصابتهم بليغة، فيما تضررت أكثر من 6 آلاف أسرة من الأسر النازحة في المخيمات".

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وخلال الأيام الماضية ضربت سيول ناجمة عن الأمطار الغزيرة عدة محافظات يمنية بينها صنعاء ومأرب (شرق) وحجة (شمال غرب)، ما أدى إلى خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات.

وجاءت هذه السيول بعد أكثر من أسبوعين على الفيضانات التي ضربت عدة محافظات جنوبية بينها العاصمة المؤقتة عدن.



ويعاني اليمن من ضعف كبير في البنية التحتية ما يؤدي إلى خلق تأثيرات كبيرة للسيول على العديد من المناطق.

وأثار القتال المشتعل باليمن منذ مارس/آذار 2015 واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، وبات قرابة 80 بالمئة من السكان بحاجة للمساعدات.

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