"الصحة" الفلسطينية: 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا

رام الله/ لبابة ذوقان الخليج 365-



أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي كيلة، الأحد، عن تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 320، تعافى منهم 71.

وأشارت كيلة خلال الإيجاز اليومي، الذي يعقد في مقر رئاسة الوزراء في رام الله، إلى أن الحالات المصابة هي من قرية شقبا قرب رام الله، وكفر عقب شمال القدس.

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وذكرت أن العدد الإجمالي للمصابين وصل إلى 320 منهم 13 في قطاع غزة، والباقي في الضفة الغربية.

وبيّنت أن جميع الحالات المصابة حاليا هي بحالة مستقرة، ولا يوجد حالات داخل غرف العناية المكثفة.

وقالت إن عدد الحالات المصابة في القدس الشرقية المحتلة، وصل إلى 111 (غير مدرجة في العدد الإجمالي للمصابين) مشيرة إلى أن هذا العدد "مبدئي"، حيث تمنع إسرائيل السلطة الفلسطينية من العمل في المدينة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.