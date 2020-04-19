الحوثيون يعتقلون وزيرا سابقا في الحكومة اليمنية

اليمن/ الخليج 365



اعتقلت جماعة الحوثي، الأحد، مسؤولاً سابقاً في الحكومة اليمنية، بالعاصمة صنعاء (تحت سيطرة الجماعة).

وقال وضاح الرويشان، نجل وزير الثقافة اليمني الأسبق خالد الرويشان في تدوينة مقتضبة في "فيسبوك" فجر الأحد: "الحوثيون اعتقلوا والدي قبل نصف ساعة” دون ذكر مزيد من التفاصيل حول الواقعة وأسبابها.

وعُرف وزير الثقافة الأسبق، بكتاباته الناقدة لسياسات الحوثيين منذ اندلاع النزاع في اليمن في مارس/ آذار 2015

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من جانب جماعة الحوثي بشأن ما ذكره نجل وزير الثقافة الأسبق في الحكومة.

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من جانبه، أكد توفيق الحميدي رئيس منظمة سام للحقوق والحريات (أهلية مقرها جنيف)، اعتقال الرويشان من قبل الحوثيين.

واعتبر الحميدي في تصريح لـ"الخليج 365"، أن "اعتقال الرويشان عمل مدان يؤكد الطبيعية الإقصائية للحوثيين السائدة ضد كل صوت معارض".

ولفت إلى أن "اختيار الحوثيين هذا التوقيت لاعتقاله، للفت الأنظار بعيدا عن قضية الحكم بإعدام الصحفيين التي سببت حرجا للجماعة، وشكلت ضغطا من قبل المنظمات الدولية والمؤسسات الأممية، والدول الكبرى".

ويأتي اعتقال الرويشان بعد نحو أسبوع من صدور أحكام (غير نهائية) بإعدام أربعة صحفيين، من أصل عشرة، تحتجزهم جماعة الحوثي في سجونها منذ يونيو 2015.

وللعام السادس يشهد اليمن قتالا عنيفا بين القوات الحكومية التي يدعمها تحالف عربي بقيادة السعودية، وجماعة الحوثي المدعومة من إيران والتي تسيطر على محافظات يمنية بينها العاصمة صنعاء منذ خريف 2014 . الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.