يا وزارة الرياضة .. انقذوا الاتحاد من دوامة الديون

يا وزارة الرياضة السعودية انقذوا نادي الاتحاد من إعادته لدوامة الديون الخانقة ، يكاد يكون النادي الوحيد الذي تتكرر به الأخطاء الفادحة ، نتيجة عشوائية في العمل وسوء قرارات متتالية ، أكثر من 5 أعوام والاتحاد يعاني من تراكم الديون وفق قرارات مريبة ، الآن ميزانية كل نادي من الدولة أيدها الله بنصره وتوفيقه ، بالتالي وجب من وزارة الرياضة معرفة كيفية الصرف بالتفصيل للوقوف على الحقيقة بشكل متكامل ومحاسبة كل متسبب بكل حزم ، ليكونوا عبرة للآخرين ، يا وزارة الرياضة نادي الاتحاد يحتضر وفي خطر من تراكم الديون التي تحولت إلى قضايا خانقة وبشكل مكرر للأسف .

*القرار المنتظر لكافة عشاق لعبة كرة القدم ، هل سيلغى الدوري أم سيتكمل أم هناك حلول أخرى ؟ القرار سيكون في غاية الصعوبة ، الكل يترقب وينتظر ما سيسفر عنه من قرار قرببا .

*المبادرة من بعض اللاعبين بالإعلان عن الوقوف مع هذا النادي أو ذاك في السراء والضراء من خلال تخفيض الرواتب ، يعد قمة الوفاء والنبل ، وأما من تخلى بهذه الظروف الصعبة فهو ينم عن عدم الوفاء بل وفي قمة الأنانية الفاضحة .

* اللاعبون الذين يخرجون عبر التواصل الاجتماعي ويتحدثون ويتورطون ، انصحكم تفرغوا للأداء في الملعب بكل تألق مفيد ، وكفاية سقوط فاضح مكرر للاسف .

*الإنسان الأصيل : لا يمكن أن ينكر الجميل ولا يمكن أن يتحول إلى عدو بين ليلة وضحاها ، فعلا : الإنسان الأصيل دائما في قمة الوفاء والنبل والإخلاص ، والشواهد كثيرة وماثلة وخالدة .

*الاختلاف في الآراء بشكل موضوعي شيء حضاري ومفيد ، ولكن متى ما تحول ذلكم الاختلاف إلى خلاف فذلك لا يعد أسلوبا حضاريا بل قمة التخلف بكل الصور والأساليب للأسف .

سبحان الله وبحمده

سبحان الله العظيم

كتبه

الكاتب الرياضي / حمزة السيد