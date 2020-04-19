- 1/2
- 2/2
يا وزارة الرياضة السعودية انقذوا نادي الاتحاد من إعادته لدوامة الديون الخانقة ، يكاد يكون النادي الوحيد الذي تتكرر به الأخطاء الفادحة ، نتيجة عشوائية في العمل وسوء قرارات متتالية ، أكثر من 5 أعوام والاتحاد يعاني من تراكم الديون وفق قرارات مريبة ، الآن ميزانية كل نادي من الدولة أيدها الله بنصره وتوفيقه ، بالتالي وجب من وزارة الرياضة معرفة كيفية الصرف بالتفصيل للوقوف على الحقيقة بشكل متكامل ومحاسبة كل متسبب بكل حزم ، ليكونوا عبرة للآخرين ، يا وزارة الرياضة نادي الاتحاد يحتضر وفي خطر من تراكم الديون التي تحولت إلى قضايا خانقة وبشكل مكرر للأسف .
*القرار المنتظر لكافة عشاق لعبة كرة القدم ، هل سيلغى الدوري أم سيتكمل أم هناك حلول أخرى ؟ القرار سيكون في غاية الصعوبة ، الكل يترقب وينتظر ما سيسفر عنه من قرار قرببا .
*المبادرة من بعض اللاعبين بالإعلان عن الوقوف مع هذا النادي أو ذاك في السراء والضراء من خلال تخفيض الرواتب ، يعد قمة الوفاء والنبل ، وأما من تخلى بهذه الظروف الصعبة فهو ينم عن عدم الوفاء بل وفي قمة الأنانية الفاضحة .
* اللاعبون الذين يخرجون عبر التواصل الاجتماعي ويتحدثون ويتورطون ، انصحكم تفرغوا للأداء في الملعب بكل تألق مفيد ، وكفاية سقوط فاضح مكرر للاسف .
*الإنسان الأصيل : لا يمكن أن ينكر الجميل ولا يمكن أن يتحول إلى عدو بين ليلة وضحاها ، فعلا : الإنسان الأصيل دائما في قمة الوفاء والنبل والإخلاص ، والشواهد كثيرة وماثلة وخالدة .
*الاختلاف في الآراء بشكل موضوعي شيء حضاري ومفيد ، ولكن متى ما تحول ذلكم الاختلاف إلى خلاف فذلك لا يعد أسلوبا حضاريا بل قمة التخلف بكل الصور والأساليب للأسف .
سبحان الله وبحمده
سبحان الله العظيم
كتبه
الكاتب الرياضي / حمزة السيد
انشر الخبر :
كانت هذه تفاصيل خبر يا وزارة الرياضة .. انقذوا الاتحاد من دوامة الديون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.