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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر "فيسبوك" يضيف رمزا تعبيريا جديدا يتيح للمستخدمين مساندة ضحايا كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 19 أبريل 2020
متابعات_ الخليج 365
أضافت شبكة التواصل الاجتماعي الأشهر "فيسبوك" سابع رمز تعبيري إلى قائمة الرموز التعبيرية التي يستخدمها مستخدمو الشبكة للتعبير عن انفعالاتهم في ظل استمرار تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) على المجتمعات في مختلف أنحاء العالم.
ويتيح الرمز التعبيري الجديد "مهتم" الذي يأخذ شكل وجه أصفر اللون مبتسم ويعانق قلبا وسيظهر على القائمة الرئيس لتطبيق فيسبوك أو صفحة الموقع على الإنترنت للمستخدمين في مختلف أنحاء العالم خلال الأسبوع الحالي، في حين تم توفير الرمز التعبيري الجديد على تطبيق مسنجر منذ الأسبوع الماضي.
وأشار موقع سي نت دوت كوم المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن ألكسندرو فويكا مدير الاتصالات التقنية في شبكة التواصل الاجتماعي الأمريكية الشهيرة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر بعض تفاصيل الرمز التعبيري الجديد حيث تأمل الشركة في أن تساعد هذه الرموز التعبيرية الجديدة الأشخاص في إظهار دعمهم لبعضهم البعض في مواجهة أزمة فيروس كوفيد-19.
ويمكن الوصول إلى الرمز التعبيري الجديد من خلال زر أعجبني (لايك) بنفس طريقة الوصول إلى الرموز التعبيرية الأخرى على شبكة فيسبوك مثل تعبير الضحك والحزن والإعجاب والحب والغضب. وقال فويكا إنه يمكن إضافة الرمز التعبيري إلى المشاركات والتعليقات والصور والفيديوهات وغير ذلك من أشكال المحتوى التي يتم تداولها عبر منصة فيسبوك.
ويمكن الوصول إلى الرسوم التعبيرية على تطبيق مسنجر بنفس الطريقة وإضافته إلى رسائل المحادثة التي يتم تبادلها عبر التطبيق.
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