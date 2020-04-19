بيل غيتس: سيكون هناك لقاح ضد فيروس كورونا بنهاية العام المقبل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 19 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

أعرب مؤسس شركة مايكروسوفت والملياردير المعروف بالأعمال الخيرية بيل غيتس عن تفاؤله بأنه سيكون هناك لقاح ضد فيروس كورونا المستجد بنهاية العام المقبل.



جاء ذلك في كلمة له خلال حفل "عالم واحد: معا في المنزل" العالمي عبر الواقع الافتراضي ليلة السبت.

وقال غيتس "هناك الكثير من اللقاحات المرشحة التي ندعمها الأن، وأنا متفائل أنه بحلول أواخر العام المقبل سيخرج أحدها، ونحن بحاجة للتأكد من أنه سيصل إلى كل شخص في العالم".

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وأضاف "تأتي النتيجة في نهاية المطاف عندما نحصل على لقاح يحمينا جميعًا، ليس فقط في الولايات المتحدة- بل في جميع أنحاء العالم".

وكانت ليدي جاجا وإلتون جون ورولينج ستونز من بين النجوم الذين شاركوا في الحدث الذي أقامته منظمة "جلوبال سيتيزين".

كما ظهر علماء وسياسيون وشخصيات عامة قي الحدث.

وقالت المنظمة إنها تلقت بالفعل ملايين الدولارات في صورة تبرعات قبل الحفل، وقبل منتصف الليل بقليل أعلنت المنظمة عبر تويتر أنها جمعت 9ر127 مليون دولار.

وأضافت أن 1ر55 مليون دولار ستخصص لصندوق تضامن كوفيد-19 التابع لمنظمة الصحة العالمية وسيستخدم 8ر70 مليون دولار لدعم المستجيبين المحليين والاقليميين للمرض.