الارشيف / اخبار الخليج

أدنى معدل يومي للإصابة بكورونا في كوريا الجنوبية منذ شهرين

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن أدنى معدل يومي للإصابة بكورونا في كوريا الجنوبية منذ شهرين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت كوريا الجنوبية اليوم الأحد ثماني (8) حالات إصابة بفيروس المستجد لتصبح أول مرة منذ شهرين تعلن فيها سول رقما أحاديا لحالات الإصابة بكورونا .
وقالت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن من بين الحالات الجديدة خمس حالات واردة من الخارج.
وارتفع عدد حالات الوفاة إلى 234 حالة.
وكانت تلك أول مرة منذ 18 فبراير شباط تعلن فيها كوريا الجنوبية رقما أحاديا للزيادة اليومية في حالات الإصابة بكورونا.
ونجحت كوريا الجنوبية إلى حد كبير في السيطرة على تفشي الفيروس وأعلنت في الآونة الأخيرة عن زيادة يومية تتراوح حول 20 حالة.
وقال رئيس كوريا الجنوبية مون جيه-إن الأحد إن تقدم سول أعطى أملا في "إمكان التغلب" على كوفيد-19 في مناطق أخرى من العالم.
وفي وقت سابق كان لدى كوريا الجنوبية أعلى عدد من حالات الإصابة بكورونا خارج الصين ولكن دولا أخرى تجاوزتها بعد ذلك.
وقال مون إن " الحكومة ستستعد للحياة اليومية الجديدة وللنظام العالمي الجديد بعد كوفيد -19 بقوة المواطنين الموحدة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أدنى معدل يومي للإصابة بكورونا في كوريا الجنوبية منذ شهرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا