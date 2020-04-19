شكرا لقرائتكم خبر عن أدنى معدل يومي للإصابة بكورونا في كوريا الجنوبية منذ شهرين والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت كوريا الجنوبية اليوم الأحد ثماني (8) حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد لتصبح أول مرة منذ شهرين تعلن فيها سول رقما أحاديا لحالات الإصابة بكورونا .
وقالت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن من بين الحالات الجديدة خمس حالات واردة من الخارج.
وارتفع عدد حالات الوفاة إلى 234 حالة.
وكانت تلك أول مرة منذ 18 فبراير شباط تعلن فيها كوريا الجنوبية رقما أحاديا للزيادة اليومية في حالات الإصابة بكورونا.
ونجحت كوريا الجنوبية إلى حد كبير في السيطرة على تفشي الفيروس وأعلنت في الآونة الأخيرة عن زيادة يومية تتراوح حول 20 حالة.
وقال رئيس كوريا الجنوبية مون جيه-إن الأحد إن تقدم سول أعطى أملا في "إمكان التغلب" على كوفيد-19 في مناطق أخرى من العالم.
وفي وقت سابق كان لدى كوريا الجنوبية أعلى عدد من حالات الإصابة بكورونا خارج الصين ولكن دولا أخرى تجاوزتها بعد ذلك.
وقال مون إن " الحكومة ستستعد للحياة اليومية الجديدة وللنظام العالمي الجديد بعد كوفيد -19 بقوة المواطنين الموحدة".
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