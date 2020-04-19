فيسبوك تحذر مستخدميها الذين تفاعلوا مع المنشورات المضللة عن كورونا

دبي - بواسطة محمد فارس © فيسبوك فيسبوك

كتب - عاصم الأنصاري:

تعمل شركة فيسبوك الأمريكية على تحذير المستخدمين الذين تفاعلوا مع المنشورات المضللة عن فيروس كورونا المستجد ""كوفيد-19"" عبر منصتها، من خلال الإعجاب أو التعليق أو إعادة النشر.

ووفق ما ذكرت صحيفة "جارديان" البريطانية، فإن التحذيرات ستكون عبارة عن إشعارات تصل إلى المستخدم، الذي تفاعل مع معلومات أو أخبار مضللة بشأن كورونا.

وقالت "فيسبوك": "إن الخطوة الصارمة الجديدة تأتي بهدف توعية المستخدمين والحد من الأخبار المضللة حول الفيروس، الذي أصاب وأودى بحياة مئات الآلاف".

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موضحة أن "السياسة الجديدة تستهدف الأخبار والمعلومات التي من المحتمل أن تسبب ضررا جسديا، مثل العلاجات الكذابة والادعاءات بشأن لقاحات محتملة أو تصريحات تتنافى مع تعليمات التباعد الاجتماعي".

وأشارت إلى أنه سيتم البدء في تطبيق هذه الخطوة خلال الأيام القليلة المقبلة.

وبحسب "سكاي نيوز"، ذكر نائب رئيس قسم النزاهة في فيسبوك، جاي روزن، أنه سيتم توجيه رسائل مباشرة إلى هؤلاء المستخدمين تتضمن معلومات صحيحة من مصادر موثوقة لإثبات زيف المعلومات التي تفاعلوا معها على المنصة.

من جهة أخرى، كشف القائمون على فيسبوك أن موظفيهم تعاملوا مع مئات الآلاف من المعلومات الخاطئة بشأن الفيروس، حيث جرى حذفها من دون العودة إلى ناشريها.