"فيسبوك تطرح "إيموجي" جديدة خاصة بفيروس كورونا عبر منصتها

دبي - بواسطة محمد فارس © فيسبوك فيسبوك

كتب - عاصم الأنصاري:

طرحت شركة فيسبوك الأمريكية "إيموجي" جديدة عبر منصتها، خاصة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

ووفق ما ذكر موقع "إنجادجت"، أن "فيسبوك" تسمّي هذه الرموز الجديدة بأنها "إيموجي" الاهتمام، وهي أول إضافة للرموز التعبيرية التي استخدامها كرد فعل غير الإعجاب، وذلك منذ إطلاق هذا الأسلوب الجديد قبل خمسة أعوام.

وتظهر الإيموجي الجديدة على شكل وجه مبتسم يحمل قلبا بين يديه، والأخرى على شكل قلب نابض أرجواني اللون.

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وبدءًا من الأسبوع المقبل، سيبدأ رمز الاهتمام بالظهور على تطبيق فيسبوك الرئيسي بشكل الوجه الذي يحمل قلبا بين يديه، في حين سيظهر التفاعل الجديد على "ماسنجر" بشكل القلب النابض اعتبارًا من اليوم، ويمكن رؤيته بالضغط على التفاعل الموجود لتغييره، أو عن طريق إنشاء تفاعل جديد للدردشة.

وقال متحدث باسم الشركة، أليكسندرو فويكا: "نعلم أن هذا وقت غامض، وأردنا أن يتمكن الناس من إظهار دعمهم بطرق تتيح لأصدقائهم وعائلاتهم معرفة أنهم يفكرون فيهم".

وأضاف: "نأمل أن تمنح التفاعلات هذه الأشخاص طرقًا إضافية لإظهار دعمهم خلال أزمة كوفيد 19، رد الفعل وحده لن ينقذ الأرواح، أو يحل أزمة البطالة المتزايدة على كوكب الأرض، لكنها مجرد تقدير من المستخدم للآخرين".