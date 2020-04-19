"تيك توك" يطلق خاصية الترابط العائلي لتمكين الآباء من مراقبة محتوى أبنائهم

دبي - بواسطة محمد فارس © تيك توك تيك توك

كتب- علاء حجاج:

قالت الشركة المالكة لتطبيق تيك توك، للفيديوهات القصيرة، إنها أطلقت خاصية وضع الترابط العائلي في الشرق الأوسط، والتي تسمح للآباء والأمهات بتخصيص إعدادات الأمان الخاصة بهم وفقًا لاحتياجاتهم.

وقال بيان من الشركة اليوم إنه بفضل تنمية قدراتهم على استخدام المنصات الرقمية، يبدأ العديد من المستخدمين رحلتهم للتعبير الإبداعي على "تيك توك" في سن 13 عامًا، ويوفر لهم التطبيق مجموعة واسعة من الميزات، ما يجعل من الصعب على الأهالي متابعة استخدامهم للتطبيق والتحكم في سلوكهم عبر الإنترنت.

وتعزز خاصية وضع الترابط العائلي من إعدادات الأمان في العصر الرقمي؛ حيث تعد جزءًا من جهود "تيك توك" المستمرة نحو تمكين الآباء وتزويدهم بقدرة أفضل على توجيه تجربة أبنائهم على التطبيق وإتاحة الفرصة لهم بالتحكم والرقابة الكاملة على حسابات أبنائهم، وتثقيفهم حول المواطنة الرقمية والسلامة على الإنترنت.

وستسمح خاصية وضع الترابط العائلي، التي سيتم طرحها خلال الأسابيع المقبلة، للآباء بربط حسابهم على "تيك توك" بحساب أبنائهم ووضع ضوابط، وفقًا للبيان.

وقال إن ضمن الضوابط خاصية إدارة وقت الشاشة، وهي خاصية جديدة أطلقتها "تيك توك" لمساعدة العائلة على وضع حدود صارمة للمدة التي يقضيها أبنائهم على التطبيق كل يوم، وتحديد وقت معين لتشغيل التطبيق، والتي تشجع على الاستخدام المعتدل لوسائل التواصل الأجتماعية وخاصةً التطبيق.

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وتأتي تنقية المحتوى "الوضع الآمن"، ضمن الخصائص الجديدة وقال البيان إن الخاصية تعمل على إخفاء وحظر ظهور المحتوى الذي قد لا يكون مناسبًا لجميع المستخدمين.

وأضاف أنه "حتى بدون تمكين وضع الترابط العائلي، يمكن للآباء مساعدة أبنائهم على ضبط إدارة وقت الشاشة ووضع تنقية المحتوى عن طريق التوجه إلى إعدادات "الرفاهية الرقمية" على التطبيق في أي وقت".

وبحسب البيان فإن ضمن الخصائص التحكم في الرسائل المباشرة، وهي "تحديد من يمكنه إرسال الرسائل إلى الحساب أو إيقاف تشغيل الرسائل المباشرة تمامًا".

وقالت الشركة إنه بدءًا من من 30 أبريل، سيتخذ تطبيق "تيك توك" إجراءات إضافية لحماية مستخدميها من الفئة العمرية للمراهقين والأطفال على التطبيق، وذلك بتعطيل الرسائل المباشرة لجميع المستخدمين تحت سن 16 عامًا تلقائيًا.

ويشجع "تيك توك" أيضًا الآباء على التحدث مع أبنائهم حول قواعد السلوك المقبولة على المنصة والتي تم تحديدها في "إرشادات المجتمع" وذلك لمساعدتهم على فهم وتبني سلوك مسؤول وإيجابي، والقدرة على تحديد المحتوى الذي قد ينتهك إرشادات المجتمع والإبلاغ عنه، لتوفير توفير بيئة آمنة وإيجابية على التطبيق.

ويمكن أيضًا العثور على نصائح أمان "تيك توك" من خلال الهاشتاج TikTokSafetyTips#، الذي حصد أكثر من 6.6 مليون مشاهدة على التطبيق حتى الآن.