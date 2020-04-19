شكرا لقرائتكم خبر عن الطفولة أجمل مواسم الحياة.. ولى عهد دبى طفلا فى أحد المناسبات الوطنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر حساب "جروب فزاع" المهتم بنشر أخبار وصور الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولى عهد دبى، مقطع فيديو له خلال فترة الطفولة وتواجده فى أحد المناسبات الوطنية، وعلق عليه: "الطفولة هى أجمل مواسم الحياة كلها".

وكان الشيخ حمدان بن محمد بن راشد، افتتح أمس السبت، المستشفى الميدانى فى مركز دبى التجارى العالمى، لتعزيز القدرات خلال واجهة فيروس كورونا التى تتسع لأكثر من 3000 سرير، 800 منها مخصصة للعناية المركزة.

وقال الشيخ حمدان، عبر حسابه على تويتر:" افتتحت اليوم المستشفى الميدانى فى مركز دبى التجارى العالمي.. نُعزز قدراتنا باستمرار فى ظل الأزمة الصحية العالمية الحالية، والحمد لله الوضع الصحى مستقر بفضل دعم القيادة الكبير وجهود جميع الجهات والتزام كل أفراد المجتمع".

وأضاف ولى العهد: "حكومة دبى وكوادرها الطبية وخطوط الدفاع الأولى وفرق المتطوعين دائماً على أتم الاستعداد لتلبية نداء الواجب، اليوم صحتكم وسلامتكم هى أولويتنا المطلقة وملتزمون كعادتنا فى تقديم كافة الخدمات لكل من يحتاج إليها فى دبى".

كما طرح الشيخ حمدان، مؤخرا، قصيدة جديدة بعنوان "حكمة الحطّاب" وهى من كلماته وألقاه داخل سيارته، وظهر ذلك من خلال فيديو نشره عبر حسابه على إنستجرام.

وتقول كلمات القصيدة التى كتبها ولى عهد دبى:

بالهـدى والبر والتـقوى يا ربّــى زدها

نفس مؤمن شفّـته بالذكر ليست عطبه

أدرى أن المقبلات أشر وأقسى وأدهى

والعمـر مـرّه وأنـا لا يمكـن افرط به

وأجمل اللحظات وأغلاها معى وأسعدها

لحظةٍ راس قلمى فأوراقـى أخطط به

القصيدة دون حبكـه فى نظر ناقـدها

مثل من صَلَّى صلاة الجمعة بلا خطبة

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والبيوت اللى هجوسـى ماهو يرددها

من ملـف الذاكـرة ثـلثيـنها منشـطـبه

صاحب النعمة ما يبلش غير فى حاسدها

ودّى أعرف حاسد النعمة فقط ما خطبه؟

أيّها الإنسـان نفـسك للـعـلا جنّــدها

واستمع شور المجرّب جيّدا واحتط به

وانظر الحطّاب نفسه كيف هو عوّدها

يْتخيّر فى الحطب ما كل عود أيحطبه

لا تكن كـالبـير ما تـروى سوى قاصدها

ولتكن كالغـيم تـروى كل نفـسٍ رطـبه.















