شكرا لقرائتكم خبر عن اعتقال مسئول الدعم اللوجستى لداعش فى كركوك بالعراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكنت القوات الأمنية العراقية اليوم الأحد، من اعتقال مسؤول الدعم اللوجستى لتنظيم داعش الإرهابى فى كركوك، وذكر المكتب الاعلامى لفرقة الرد السريع - فى بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء - أنه تم اعتقال مسؤول الدعم اللوجستى فى تنظيم داعش الإرهابى بعملية نوعية فى قضاء داقوق بمحافظة كركوك على يد قيادة فرقة الرد السريع بالتعاون مع جهاز الأمن الوطني.

وفى سياق متصل عثر الحشد الشعبى العراقى اليوم الأحد، على قنابل هاون ومواد متفجرة خلال عملية أمنية فى قاطع عمليات ديالى.

وذكر بيان لاعلام الحشد - وفقا لما أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء - أن استخبارات اللواء السابع والعشرين للمهمات الخاصة بالحشد الشعبي باشرت عملية أمنية بمنطقة العبارة ضمن قاطع عمليات ديالى.

وأضاف أن العملية أسفرت عن ضبط مواد تفجير والعثور على قنابل هاون وكمية من مادة سيفور ، وفتيل تفجير بطول 30 مترا. Advertisements

من جانب أخر أعلن محافظ ديالى مثنى التميمي اليوم الأحد استمرار حظر التجوال في المحافظة لحين البت بقرار من خلية الأزمة المركزية المشكلة بالأمر الديواني 55 .

وقال التميمي - في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء - إن الوضع الوبائي لفيروس كورونا جيد بعد تماثل 14 حالة للشفاء، ولم تبق سوى حالة واحدة في العزل الصحي تتلقى العلاجات اللازمة، وحرصا على مواجهة الفيروس قررت خلية الأزمة في ديالى الإبقاء على إجراءات الحظر الوقائي .

وأضاف أن قرارات خلية الأزمة المشكلة في المحافظة جاءت لأسباب متعددة منها إمكانيتها واطلاعها على جداول الإصابات والتحديات، إضافة إلى الموقع الجغرافي للمحافظة والطرق البرية الرئيسية المار بها التي تجعلها في وضع استثنائي.