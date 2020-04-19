شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العمانية: تسجيل 86 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم الأحد، عن تسجيل 86 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد 19)، منها 15 حالة لعمانيين، و71 حالة لغير عمانيين وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة فى السلطنة (1266) حالة وعدد الوفيات (6) حالات، وتماثلت للشفاء (233) حالة، وطالبت الوزارة - فى بيان لها أوردته وكالة الأنباء العمانية - الجميع بالتقيد التام بإجراءات العزل الصحي حسب الإرشادات، واتباع العادات الصحية والتقيد التام بتعليمات التباعد الاجتماعي والجسدي الصادرة عن اللجنة العليا ووزارة الصحة وعدم الخروج من المنازل إلّا للضرورة.

وكانت وزارة الصحة فى عمان أعلنت أمس السبت، عبر حسابها بتويتر ، عن تسجيل (111) حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا كوفيد19 منها (33) حالة لعمانيين، و(78) حالة لغير عمانيين وبذلك يصبح العدد الكلي للحالات المسجلة في السلطنة (1180) و عدد الوفيات (6).

وأعلنت وزارة الصحة العمانية أمس عن وفاة مقيم مصاب بمرض كورونا كوفيد 19 ويبلغ من العمر ستة وستين عاماً، وتعد هذه خامس وفاة تسجل فى السلطنة لمريض مصاب بهذا المرض، وتقدمت وزارة الصحة العمانية وزارة الصحة إلى ذوى الفقيد بخالص العزاء والمواساة.

وأشارت إلى أن 45 إصابة تماثلت للشفاء ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 176 حالة، بالإضافة إلى تسجيل أربع حالات وفاة .

يشار إلى أن وزارة القوى العاملة بسلطنة عمان، قررت استمرار تعليق الدراسة فى الكليات التقنية، على أن تبدأ (الاختبارات النهائية) للفصل الدراسى الثانى من خلال "التقييم بالواجبات الدراسية من 5 إلى 24 مايو فى جميع الكليات التقنية وفق جدول لكل المقررات يصدر من الكلية.

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وقررت الوزارة، وفقا لوكالة الأنباء العمانية، الاثنين الماضى، استبدال الاختبارات القصيرة المتبقية بواجبات دراسية أو تقارير يتم تسليمها من خلال البريد الإلكترونى أو منصات التعليم الإلكترونى المستخدمة بالكليات التقنية.

وأوضحت وزارة القوى العاملة أن هذه الإجراءات جاءت نظرا للأوضاع الراهنة والقرارات المتخذة من قبل اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن جائحة كورونا (كوفيد - 19) بشأن استمرار تعليق الدراسة فى كافة المؤسسات التعليمية فى السلطنة حتى إشعار آخر، مع التأكيد بأهمية استمرار الجهود القائمة فى خدمة التعلم عن بعد عبر المنصات التعليمية.

وقررت الوزارة أيضا أن تبدأ الإجازة السنوية الصيفية لطلبة السنة التأسيسية ولطلبة البرامج التخصصية فى 8 يونيو2020، على أن يتم تسليم تقارير مشاريع التخرج من خلال البريد الإلكترونى أو عبر منصات التعليم الإلكترونى المتاحة فى الكليات التقنية، مؤكدة أنه ستتم عملية التقييم لمقررات البرنامج التأسيسى بعد استئناف الدراسة، بالإضافة إلى إلغاء الفصل الدراسى الثالث للعام الأكاديمى 2019 /2020.