شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 3.2 درجة يضرب الحدود العراقية التركية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ضربت هزة أرضية منطقة على الحدود العراقية التركية من جهة محافظة دهوك شمالى العراق، وذكرت وزارة النقل العراقية - فى بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا) اليوم الأحد، أن مراكز الرصد الزلزالي سجلت حدوث هزة أرضية على الحدود العراقية التركية من جهة محافظة دهوك بلغت قوتها 3.2 درجة على مقياس ريختر المكون من 9 درجات، ولم تسفر عن أية خسائر بشرية أو مادية.
يذكر أن الخميس الماضى، ضرب زلزال بلغت قوته 4.3 درجات على مقياس ريختر، ولاية مانيسا غربى تركيا، وأوضحت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية فى بيان الخميس الماضى، نقلته وكالة الأنباء السعودية، "واس"، أن الزلزال وقع فى تمام الساعة 0549 صباحا بالتوقيت المحلى (0249 بتوقيت جرينتش)، وكان مركزه على عمق 7 كيلومترات تحت سطح الأرض.
ولم يصدر أى بيان بشأن وقوع خسائر مادية أو بشرية جراء ذلك.
يشار إلى أن وزارة النقل العراقية، الأربعاء الماضى، أن مراصد الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالى سجلت حدوث هزة ارضية جنوب شرق الموصل بلغت قوتها 3.7 درجة على مقياس رختر، وبينت الهيئة، وفقا لوكالة الأنباء العراقية، أن مركز الهزة يبعد مسافة (74) كم عن الموصل ولم يثبت الشعور بها من قبل المواطنين.
ودعت المواطنين العراقيين إلى الحيطة والحذر والابتعاد عن الإشاعات والإلتزام بالوصايا الزلزالية والصادرة من الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي.
وكانت هيئة المراصد الزلزالية بوزارة النقل العراقية، سجلت أيضا الاثنين الماضى، هزة أرضية جنوب شرق محافظة أربيل، دون الابلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار، وأوضحت الهيئة فى بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية أن الهزة وقعت فى ناحية طق طق التى تبعد مسافة (58 ) كم جنوب شرق مركز المحافظة، وقد بلغت قوتها (3،5) درجة وكان هنالك شعور بها من قبل بعض المواطنين فى المنطقة .
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