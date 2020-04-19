سلطنة عُمان تسجل 86 إصابة جديدة بكورونا

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أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عُمان، اليوم، تسجيل 57 حالة شفاء و86 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للإصابات في السلطنة إلى 1266 حالة.
وقالت الوزارة: تسجيل (86) إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا #كوفيد19، منها (15) حالة لعُمانيين، و(71) حالة لغير عُمانيين، وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في #السلطنة (1266) حالة وعدد الوفيات ستاً (6).
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