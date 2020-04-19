دولة عربية تعلن خلوها من كورونا بعد شفاء جميع الحالات المصابة

أعلنت موريتانيا، يوم أمس السبت، خلوها رسمياً خلوها من أي إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19).

وقالت وكالة الأنباء الرسمية إن نتائج فحص آخر مصاب بالفيروس كانت سلبية وهو ما يعني خلو البلاد من الفيروس، بعد تعافى جميع الحالات السبع المسجلة والمؤكدة في البلاد.

وأشارت الوكالة إلى أن الحالة الأخيرة التي تعافت اليوم تعود لطالبة موريتانية قادمة من فرنسا اكتشفت إصابتها بعد أسابيع من الحجر الاحترازي، مشيرةً إلى أنها ستبقى احتياطيا تحت الحجر الصحي لمدة أربعة أيام إضافية.