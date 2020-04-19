مركز أرامكو الطبي يعلن عن وظائف شاغرة

فتح مركز أرامكو الطبي ” جونز هوبكنز” باب التقديم على وظائف صحية شاغرة للرجال والنساء من حملة الدبلوم فأعلى ، وذلك للعمل بفروع المركز في محافظة الظهران ، وفقاً للمسميات الوظيفية التالية : 1- أخصائي معالج مهني أول . 2- طبيب عام (عدد 3 وظائف). 3- فني أول تشخيص القلب والأوعية الدموية- معمل قسطرة القلب. Advertisements 4- ممرض أول- العناية القلبية/ معمل القسطرة. 5 – أخصائي معالج الجهاز التنفسي. وحول موعد التقديم ، أبانت إدارة المركز أنه بدأ من تاريخ 17 إبريل 2020م ، ويمكن التقديم ومعرفة التفاصيل عبر الرابط التالي من هنــــــــا . انشر الخبر :

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