الكشف عن جدول جديد لمباريات دوري أبطال أوروبا

حدد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، المواعيد التي ينوي مناقشتها في اجتماعه القادم، من أجل خوض المُباريات المُتبقية في مُسابقة دوري أبطال أوروبا لموسم 2019/2020.

وكان اليويفا قد قرر تأجيل المسابقة بسبب تفشي فيروس كورونا، وقد أقيمت بالفعل 4 مباريات في إياب ثمن النهائي، ومن المقرر أن يتم إجراء المواجهات الأربع الأخرى في شهر يوليو القادم.

وبحسب شبكة “سكاي سبورت إيطاليا”، فإن الفكرة تتمثل في استكمال مباريات الكأس ذات الأذنين في شهر أغسطس المقبل، على أن تكون الدوريات المحلية قد انتهت بالفعل.

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وأوضح المصدر، أن الاتحاد الأوروبي ينوي إقامة المباريات المتبقية من الدور ثمن النهائي، في 7 و8 أغسطس، فيما ستُجرى مواجهات ربع النهائي في 11 – 12 (ذهاب) و14 – 15 (إياب) أغسطس.

أما مباريات نصف النهائي فإنها ستقام في 18 – 19 و21 – 22 أغسطس، على أن يُجرى النهائي في إسطنبول في 29 من الشهر ذاته، فيما لن تبدأ مرحلة المجموعات بالموسم الجديد إلا في 20 أكتوبر.

يُذكر أن أندية باريس سان جيرمان ولايبزيج وأتلانتا وأتلتيكو مدريد، تأهلت رسمياً إلى ربع النهائي، وتتبقى مُباريات ريال مدريد ضد مانشستر سيتي وبرشلونة ضد نابولي، ويوفنتوس أمام ليون، وبايرن ميونخ ضد تشيلسي.