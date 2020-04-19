شكرا لقرائتكم خبر عن وصول أول رحلة لإجلاء الكويتيين من الخارج قادمة من دبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن وزير الخارجية الكويتى الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، وصول أول رحلة لإجلاء المواطنين الكويتيين من الخارج قادمة من دبى، وقال الشيخ أحمد ناصر - فى تغريدة على حسابه الرسمى بموقع التدوينات القصيرة "تويتر" اليوم الأحد، إن أول رحلة قادمة من دبى وصلت فى السابعة صباحاً، مؤكدا أن الكويت ستواصل رحلات الإجلاء. يذكر أن أولى رحلات الجسر الجوى لإجلاء المواطنين الكويتيين من الخارج، مخصصة للمرضى الذين لا يحتاجون إلى سرير طبى ومرافقيهم، والسائحين والمهمات الخاصة؛ حيث ستستمر عملية الاجلاء حتى يوم 7 مايو المقبل.

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