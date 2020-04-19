طقس الخليج.. أمطار غزيرة فى السعودية خفيفة بالإمارات والبحرين تحذر من الرياح

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد منطقة دول الخليج، حالة من عدم الاستقرار النسبى في حالة الطقس اليوم الأحد، حيث تشهد المملكة العربية السعودية، هطولاً لأمطار من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة، بينما تشهد الإمارات طقس غائم جزئياً بوجه عام مع فرص لسقوط أمطار بسيطة ، بينما تشهد البحرين طقسا غائم غير مستقر وسط تحذيرات من سرعة الرياح.
السعودية
ففى السعودية توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مرتفعات مناطق جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة والأجزاء الشرقية منها، كذلك على مناطق نجران، الرياض، الشرقية.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط جنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج.
الإمارات
وفى الإمارات توقع " المركز الوطني للأرصاد" أن يكون الطقس صحوا إلى غائم جزئيا يصبح غائما أحياناً على بعض المناطق الغربية ليلاً خاصة على الجزر والبحر وقد تسقط بعض الأمطار الخفيفة، والرياح شرقية الى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار والأتربة.
و قال المركز في بيانه اليومي إن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية / 20 - 30، تصل إلى 38 كم/س ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا إلى متوسط و يحدث المد الأول عند الساعة 10:50 والمد الثاني عند الساعة 00:27 والجزر الأول عند الساعة 32:17 والجزر الثاني عند الساعة 52:05 ..وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط ويحدث المد الأول عند الساعة 20:13 والمد الثاني عند الساعة 08:29 والجزر الأول عند الساعة 13:54 والثاني عند الساعة 42:02.
البحرين
وعن البحرين، أفادت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات بأن الطقس المتوقع في البحرين وحتى الأحد سيكون غائم جزئيا أحيانا، حيث تكون الرياح جنوبة شرقية بوجه عام من 12 إلى 17 عقدة، وتصل من 20 إلى 25 عقدة أحيانا.
وحذرت الارصاد الجوية من رياح قوية السرعة ودعت إلى أخذ الحيطة والحذر، مشيرة إلى أن ارتفاع الموج من قدم إلى ثلاثة أقدام قرب لاسواحل، ومن 3 إلى 6 أقدام في عرض البحر.
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