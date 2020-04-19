شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. أمطار غزيرة فى السعودية خفيفة بالإمارات والبحرين تحذر من الرياح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد منطقة دول الخليج، حالة من عدم الاستقرار النسبى في حالة الطقس اليوم الأحد، حيث تشهد المملكة العربية السعودية، هطولاً لأمطار من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة، بينما تشهد الإمارات طقس غائم جزئياً بوجه عام مع فرص لسقوط أمطار بسيطة ، بينما تشهد البحرين طقسا غائم غير مستقر وسط تحذيرات من سرعة الرياح.

السعودية

ففى السعودية توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مرتفعات مناطق جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة والأجزاء الشرقية منها، كذلك على مناطق نجران، الرياض، الشرقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط جنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج.

الإمارات

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