شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تسجل حالتي إصابة جديدتين بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة التونسية عن تسجيل حالتي إصابة جديدتين بفيروس كورونا المستجد في تونس ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 866 حالة .
وأوضحت الوزارة في بيان لها وفق وكالة الأنباء السعودية " واس" ، أنه تم تسجيل هذه الحالات بعد إجراء 692 تحليلا مخبريًا ، من جملة 15 ألف و 332 تحليلا منذ بداية ظهور فيروس كورونا في تونس.
وأشارت وزارة الصحة في بيانها إلى أن التحاليل المخبرية تجرى بالأساس للحالات المشتبهة والمحتمل إصابتها بالمرض إضافة إلى المخالطين للحالات المؤكدة، داعية الى ضرورة الالتزام الكامل باحترام القانون وكل إجراءات الحجر الصحي الذاتي والحجر العام بكل مناطق البلاد وذلك لاحتواء المرض والحد من انتشاره.
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