تونس تسجل حالتي إصابة جديدتين بفيروس كورونا



وأوضحت الوزارة في بيان لها وفق وكالة الأنباء السعودية " واس" ، أنه تم تسجيل هذه الحالات بعد إجراء 692 تحليلا مخبريًا ، من جملة 15 ألف و 332 تحليلا منذ بداية ظهور فيروس كورونا في تونس.



وأشارت وزارة الصحة في بيانها إلى أن التحاليل المخبرية تجرى بالأساس للحالات المشتبهة والمحتمل إصابتها بالمرض إضافة إلى المخالطين للحالات المؤكدة، داعية الى ضرورة الالتزام الكامل باحترام القانون وكل إجراءات الحجر الصحي الذاتي والحجر العام بكل مناطق البلاد وذلك لاحتواء المرض والحد من انتشاره.