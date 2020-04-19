شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمنى: مقتل وإصابة مهاجمين من الحوثيين شمال حجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، مساء السبت، وفق وكالة الأنباء الروسية " سبوتنيك" ، إلحاق خسائر بجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، في مواجهات بمحافظة حجة شمال غربي اليمن.

وذكر موقع الدفاع اليمنية "26 سبتمبر" نقلا عن قائد اللواء الأول قوات خاصة في الجيش اليمني، العميد حسين عبيد الجار، إن "القوات أفشلت هجوما للحوثيين في محور حرض (شمال حجة) يعد الرابع من نوعه منذ بدء التزام الجيش بوقف إطلاق النار".

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وأكد العميد الجار "سقوط قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين، خلال المواجهات، فيما لاذ من نجا منهم بالفرار".

وقال إن "القوات ملتزمة بوقف إطلاق النار"، مؤكدا "حق الجيش في الرد على اعتداءات الحوثيين الذين يرفضون مبادرات إيقاف إطلاق النار، لمواجهة فيروس كورونا (كوفيد 19)".

وتقود السعودية، منذ مارس 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، سيطرت عليها الجماعة أواخر 2014، وبالمقابل تنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات بطائرات دون طيار، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وداخل أراضي المملكة.