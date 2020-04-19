شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تعيد 226 معتمراً باكستانياً إلى بلادهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادر 226 معتمراً باكستانياً مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة إلى مدينة ملتان في باكستان، على متن طائرة خاصة تابعة للخطوط الجوية السعودية.



وحسب وكالة الانباء السعودية (واس) تعد هذه ثاني رحلة خاصة تنقل المعتمرين الباكستانيين المتبقين في المملكة إلى بلادهم، حيث نقلت الرحلة الأولى 254 معتمرا إلى باكستان في 15 أبريل الحالي.



يذكر أن ما يقارب 474 معتمرا باكستانيا عادوا إلى باكستان عبر الرحلات السعودية الخاصة خلال ثلاثة أيام وذلك بعد أن تعثرت عودتهم سابقا بسبب إلغاء الرحلات الدولية بسبب الإجراءات الوقائية لجائحة كورونا.

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