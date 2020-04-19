اخبار الخليج

ليبيا تعلن وصول شحنة مساعدات طبية من الصين لطرابلس

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن ليبيا تعلن وصول شحنة مساعدات طبية من الصين لطرابلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الليبية اليوم وصول شحنة مساعدات طبية من الصين للعاصمة طرابلس.
وبين المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية بحكومة الوفاق أن الشحنة تشتمل معدات وأجهزة طبية، موضحة أن وصول الشحنة جاء بتنسيق مع وزارة الصحة ولجنة الأزمة.


وأوضحت الوزارة وفق وكالة الأنباء   " واس " أن شحنة المساعدات تشمل الأجهزة والمعدات الطبية اللازمة لمواجهة فيروس ، مشيرة إلى أنه سيتم تسليم الشحنة لوزارة الصحة ليستخدمها الأطباء في مواجهة الفيروس.


ولفتت الوزارة النظر إلى أنها ستواصل مساعيها للحصول على المتطلبات الصحية من أجهزة ومعدات وحشد الإمكانيات من مختلف المصادر المتوفرة ضمانا لإنجاح الجهود الوطنية في مواجهة هذه الجائحة.


وأشارت الوزارة إلى أن الشحنة تأتي بمبادرة من مؤسسة (جاك ما) الصينية وتحت إشراف الاتحاد الأفريقي و رئيس الوزراء الأثيوبي .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ليبيا تعلن وصول شحنة مساعدات طبية من الصين لطرابلس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا