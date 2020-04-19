شكرا لقرائتكم خبر عن ليبيا تعلن وصول شحنة مساعدات طبية من الصين لطرابلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الليبية اليوم وصول شحنة مساعدات طبية من الصين للعاصمة طرابلس.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية بحكومة الوفاق أن الشحنة تشتمل معدات وأجهزة طبية، موضحة أن وصول الشحنة جاء بتنسيق مع وزارة الصحة ولجنة الأزمة.



وأوضحت الوزارة وفق وكالة الأنباء السعودية " واس " أن شحنة المساعدات تشمل الأجهزة والمعدات الطبية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا، مشيرة إلى أنه سيتم تسليم الشحنة لوزارة الصحة ليستخدمها الأطباء في مواجهة الفيروس.



ولفتت الوزارة النظر إلى أنها ستواصل مساعيها للحصول على المتطلبات الصحية من أجهزة ومعدات وحشد الإمكانيات من مختلف المصادر المتوفرة ضمانا لإنجاح الجهود الوطنية في مواجهة هذه الجائحة.



وأشارت الوزارة إلى أن الشحنة تأتي بمبادرة من مؤسسة (جاك ما) الصينية وتحت إشراف الاتحاد الأفريقي و رئيس الوزراء الأثيوبي .