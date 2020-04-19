محمـد بن راشـد: سننـتصر علـى كورونـا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نشر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، شريطاً مصوراً، حول تداعيات فيروس «كورونا» المستجد عالمياً، مؤكداً سموه خلاله أن العالم سينتصر على «كورونا»، وأن دولة الإمارات حكومة وشعباً تقف صفاً واحداً، وفريقاً واحداً في مواجهة هذه الجائحة.

وأوضح الشريط المصور أنه على الرغم من إلغاء بعض النهائيات الكروية، وتأجيل بعض البطولات والمنافسات، ما ترتب عليه اختفاء الألقاب والكؤوس، فإنه لا يزال هناك فريق واحد فقط يستحق التشجيع والدعم، وأن تخفق له القلوب، وهو فريق خط الدفاع الأول من الأطباء والممرضين، ورجال الشرطة، والأمن العام، والدفاع المدني.

على صعيد متصل، اعتمد مجلس الوزراء قراراً بخصوص نشر وتبادل المعلومات الصحية الخاصة بالأمراض السارية والأوبئة، والمعلومات الخاطئة ذات العلاقة بصحة الإنسان؛ وذلك بهدف المحافظة على صحة وسلامة المجتمع، والتصدي لأي معلومات صحية مغلوطة، قد تكون لها تداعيات سلبية في المجتمع؛ حيث تم فرض غرامات تصل قيمتها إلى 20 ألف درهم على المخالفين، والذين يقومون بنشر أو إعادة نشر المعلومات أو الإرشادات الصحية الكاذبة أو المضللة أو المغلوطة.

من جهته، أمر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى، حاكم عجمان، بصرف 3 ملايين درهم؛ لمساعدة 1000 أسرة من المواطنين والمقيمين بإمارة عجمان، والتخفيف عنهم من تداعيات «كورونا».

فيما أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، خلال زيارة سموه للمستشفى الميداني المُقام في مركز دبي التجاري العالمي، أن حكومة دبي وكوادرها الطبية، وخطوط الدفاع الأولى وفرق المتطوعين دائماً على أتم الاستعداد؛ لتلبية نداء الواجب...«اليوم صحتكم وسلامتكم هي أولويتنا المطلقة، وملتزمون كعادتنا في تقديم كافة الخدمات لكل من يحتاج إليها في دبي».