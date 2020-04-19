استهداف حوثي بصاروخ باليستي للأحياء السكنية بمأرب

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عدن ”الخليج 365”:

أعلنت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن أن ميليشيات الحوثي الإرهابية أطلقت صاروخاً باليستياً باتجاه المدنيين والأعيان المدنية بمدينة مأرب.

وأوضح العقيد الركن تركي المالكي، المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، أن تصعيد الميليشيات الحوثية الإرهابية باستخدام الصواريخ الباليستية والمتعمد في استهداف المدنيين والأعيان المدنية يؤكد رفض الميليشيات لكافة الجهود والمبادرات لوقف إطلاق النار وخفض التصعيد، والتي كان آخرها مبادرة قيادة القوات المشتركة للتحالف بوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين.

ولفت المالكي إلى أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة في تطبيق أقصى درجات ضبط النفس بقواعد الاشتباك مع حق الرد المشروع لحالات الدفاع عن النفس باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين بالداخل اليمني من بطش هذه الميليشيات الإرهابية، مؤكداً استمرار التزام التحالف بإعلان وقف إطلاق النار، ودعم جهود ومساعي المبعوث الخاص لليمن للوصول إلى حل سياسي شامل.

وفي الأثناء، واصلت قوات الجيش الوطني اليمني تصديها لهجمات ميليشيات الحوثي في جبهة صرواح بمحافظة مأرب، شمال شرقي البلاد.

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وكانت قوات الجيش تصدت خلال الأيام الماضية لهجمات مسلحة مماثلة شنتها الميليشيات الحوثية في مأرب، وذلك رغم إعلان التحالف العربي وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين تلبية لدعوة الأمم المتحدة.

وذكر مصدر عسكري، أن الميليشيات الحوثية دفعت بأعداد كبيرة من عناصرها بالمحاولة الهجومية في صرواح، إلا أن قوات الجيش تصدت لها وأجبرتها على التراجع والفرار، كما أدت المواجهات التي دارت بين الجانبين إلى سقوط قتلى وجرحى بصفوف الحوثيين وتدمير آليات قتالية حوثية.

على صعيد آخر، تقدم المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن مارتن جريفيث بالتعازي للحكومة اليمنية وأسرة العقيد الصليحي، لما وصفها بالوفاة المأساوية، «بعد أن تعرض لإطلاق النار في مدينة الحديدة في اعتداء مؤسف وغير مقبول»، على حد تعبيره. وقال في تعزيته: «دوماً ما سترتبط ذكرى العقيد الصليحي بخدمته لدعم إحلال السلام في بلاده».

ولقيت صيغة تعزية جريفيث استنكاراً واسعاً؛ لعدم إشارته لميليشيات الحوثي التي أطلق أحد قناصيها النار على ضابط الارتباط في القوات المشتركة من الجانب الحكومي العقيد محمد الصليحي يوم 11 مارس/آذار الماضي، في واقعة معروفة.

وأمس الأول الجمعة توفي في أحد مستشفيات عدن العقيد متأثراً بإصابته برصاص قناص حوثي بمدينة الحديدة قبل أكثر من شهر. يذكر أن العقيد محمد الصليحي كان قد أصيب بطلق ناري بالرأس من قبل قناص حوثي في 11 مارس الماضي، في نقطة الرقابة الخامسة بمنطقة سيتي ماكس شرق مدينة الحديدة، أثناء أداء عمله ضمن فريق نقطة ضباط الارتباط، التي تشرف عليها لجنة الرقابة الأممية لوقف إطلاق النار في الحديدة.