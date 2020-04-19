أوروبا تتجاوز «ذروة الوباء».. والجنوب الإيطالي ينتصر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد مسؤولون صحيون أوروبيون، أن أوروبا بدأت الطريق لتخطي «ذروة وباء كورونا»، فيما تبدو المستشفيات أقل اكتظاظاً في إسبانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا؛ الدول الأوروبية الأكثر تضرراً من الوباء في القارة. وقال بيير لويجي لوبالكو، عالم الأوبئة في جامعة بيزا: «لقد وصلت الذروة بالفعل، ونحن نتعافى بالمعنى الدقيق للكلمة، من وجهة نظر الرعاية الصحية، أصبح الأمر أسهلاً بكثير الآن»، بينما تتواصل الجهود العلمية بنشاط. وبدأ فريق من العلماء البريطانيين العمل لإنتاج مليون جرعة من لقاح محتمل ضد فيروس كورونا المستجد يتم تصنيعها لتكون متاحة في سبتمبر المقبل، وأعلنت شركة دواء أمريكية رائدة تلقيها تمويلاً فيدرالياً بقيمة 483 مليون دولار لتسريع خططها لتطوير وإنتاج لقاح ضد فيروس كورونا المستجد.

وفي روما أعلن مسؤولون حكوميون تحقيق انتصار في مواجهة الفيروس في المناطق الفقيرة جنوبي البلاد الذي كان أقل استعداداً وتجهيزاً لمكافحة الوباء، مقارنة بمناطق الشمال الغنية.

وصرّح رئيس المجلس الصحي العام فرانكو لوكاتيللي للصحفيين: «لقد منعنا انتشار العدوى في المناطق الجنوبية»، مضيفاً: «هذه الآن حقيقة واقعة مدعمة بالأرقام».

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وأظهرت البيانات أن الارتفاع في عدد المصابين حالياً لا يتعدى بضع مئات للمرة الأولى منذ بدء تفشي الوباء، بعد أن كانت الإصابات ترتفع بمعدل ألف على الأقل يومياً منذ شهر. وبلغ عدد الإصابات خارج ميلانو في منطقة لومبارديا 11 حالة فقط، الجمعة.

من جانبه، قال كبير الأطباء الإيرلنديين توني هولوهان، إن إيرلندا نجحت في «تسطيح منحنى» انتقال الفيروس التاجي ولم تعد تتوقع ذروة في الإصابات. وأضاف المسؤول الإيرلندي في تصريحات أن الالتزام على الصعيد الوطني بالإغلاق المفروض حتى 5 مايو «أنقذ بالفعل مئات الأرواح، وقلل عدد من أدخلوا إلى العناية المركزة».

وسجلت إسبانيا حصيلة وفيات بلغت 565، ما يمثل انخفاضاً طفيفاً عن 585 وفاة سجلت الجمعة. وقال فرناندو سيمون مدير مركز الحالات الصحية الطارئة، إنه بفضل إجراءات العزل «بات مستوى انتقال العدوى منخفضاً جداً».

من جانب آخر، أعلن البنتاجون تمديد تعليق جميع تحركاته المقررة في العالم حتى 30 يونيو، مع تخفيف القيود على عمليات إعادة الانتشار وإعادة الجنود إلى الولايات المتحدة.

وسجل البنتاجون حتى صباح الجمعة، 2986 إصابة في صفوف القوات وحالتي وفاة، إضافة إلى إدخال 44 عسكرياً للمستشفى. وسجلت ولاية نيويورك، بؤرة الوباء في الولايات المتحدة، 540 وفاة في الساعات ال24 الأخيرة، في أدنى حصيلة يومية منذ 15 يوماً.