الإمارات تتصدر العالم بمعدلات فحوص «كورونا»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”



تواصل دولة الإمارات صدارتها على مستوى دول العالم في إجراء فحوص فيروس «كورونا» المستجد؛ (كوفيد-19)، وبنسبة مرتفعة جداً لجهة نسبة الفحوص لكل مليون شخص بأكثر من 77550 فحصاً للمليون (7.75%)، وبفارق كبير عن الدولة الثانية في القائمة (النرويج 2.58%)، لتعزز دولة الإمارات إجراءات التأكد من سلامة السكان من فيروس «كورونا» المستجد.

ووفقاً لبيانات «ورلد ميترز»، قفزت النسبة في دولة الإمارات بشكل كبير خلال شهر؛ حيث أفادت بيانات 17 مارس/آذار 2020 عن فحص 13020 فرداً من بين كل مليون نسمة؛ للتأكد من سلامتهم وخلوهم من أعراض الفيروس.

وتؤكد هذه الإحصاءات الجهود الاستثنائية التي تقوم بها الإمارات في احتواء آثار الفيروس منذ ظهوره؛ حيث جاءت بعد الإمارات والنرويج، سويسرا والبرتغال وإيطاليا وألمانيا بأكثر من 2%، ومن ثم هناك عدد آخر من الدول الأوروبية إلى جانب أستراليا وكندا وروسيا والولايات المتحدة (1.09%).