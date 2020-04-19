«واشنطن بوست» تشيد بإجراءات الإمارات في مواجهة «كورونا»

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أشادت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية بالإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذتها دولة الإمارات لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، في تقرير أعده الصحفي بول شيم، ونشرته الصحيفة يوم الخميس الماضي.

وتناول التقرير ثلاثة جوانب أساسية تضمنت اعتماد مجلس السعادة والإيجابية في وزارة الداخلية برئاسة الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية استخدام خوذة ذكية لمنتسبي الشرطة للكشف عن الحالات المصابة بالفيروس، وتطرق إلى الإجراءات التي تتخذها دولة الإمارات عموماً، وإمارة دبي بوجه خاص لمكافحة الوباء، وأشاد بالحملة الوطنية للدعم النفسي «لا تشلون هم» التي أطلقها البرنامج الوطني للسعادة وجودة الحياة.

وفي ما يلي بعض التفاصيل التي أوردها تقرير صحيفة «واشنطن بوست»:

أعلن «مجلس السعادة والإيجابية» بوزارة الداخلية في دولة الإمارات، اعتماد استخدام خوذة ذكية عالية التقنية، لمنتسبي الشرطة، في إطار الجهود لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.



وأكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أن الخوذة الجديدة سيتم استخدامها على مستوى الفرق الشرطية المختصة بالدولة، وأنها مزوّدة بخاصية الرؤية الليلية وتقنية التعرف إلى الوجوه، وقراءة لوحات المركبات، لكن استخدامها الرئيسي حالياً سيقتصر على رصد الأشخاص المحتمل إصابتهم بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19» من مسافات آمنة.

يمكن لهذه الخوذات «قراءة درجة حرارة الأشخاص في ظل ظروف مناخية مختلفة، وفي الهواء الطلق عن طريق الإشعاع الحراري بدقة وسرعة بالاعتماد على تقنية ذكية، مع إطلاق تنبيهات وتحذيرات صوتية حسب حالة الشخص».

وكانت دولة الإمارات، المعروفة بأنها وجهة رئيسية للسياحة والعمل، قد استحدثت منصباً حكومياً لإدارة ملف السعادة عام 2016، ووضعت تعزيز السعادة على قائمة أولويات الحكومة، حتى إن مراكز الشرطة حالياً تضم «مراكز إسعاد المتعاملين».

ويلقي فيروس كورونا المستجد بظلاله على دولة الإمارات، خاصةً إمارة دبي لكونها وجهة رئيسية لملايين السياح ومئات المطاعم والشواطئ، وفي إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار الفيروس، تم إغلاق جميع المطاعم باستثناء خدمة توصيل الطعام، إضافةً إلى تحويل العديد من الفنادق الكبرى إلى مراكز للحجر الصحي.

وتفاقم انتشار الفيروس في دولة الإمارات، حيث تضاعفت حالات الإصابة ثلاث مرات في الأسبوعين الأخيرين، ليصل إجمالي الحالات المصابة إلى 5.365 حالة، بينما اقتصرت حالات الوفاة على 33 حالة فقط، بفضل صغر سن أغلبية السكان، والتوسع في إجراء الاختبارات، والبنية التحتية الجيدة في القطاع الصحي.

واستعانت دولة الإمارات بالتكنولوجيا المتطورة في مواجهة انتشار الفيروس، حيث استخدمت تطبيقات الهواتف الذكية لفرض الحجر الصحي، وكاميرات مراقبة السرعة لرصد السيارات التي تتحرك دون الحصول على تصريح، فضلاً عن منظومة إلكترونية لمنح تصاريح الخروج للأفراد الذين يرغبون في شراء احتياجاتهم من المواد الغذائية.

وفي الوقت الذي تطبّق فيه مدن الدولة حظراً ليلياً، تطبق دبي حظراً على مدار الساعة، ويُشترط على جميع السكان الحصول على تصريح خروج قبل مغادرة المنزل، على أن يُمنح التصريح مرة واحدة كل ثلاثة أيام.

وفي مقطع فيديو نشرته الشرطة، مؤخراً، يظهر أحد ضباط الشرطة مرتدياً الخوذة الجديدة مع بعض اللقطات لما يبدو أنه رصد لدرجة الحرارة بتقنية الاستشعار عن بُعد لروّاد إحدى محطات الحافلات العامة، ويتحرك ضابط الشرطة بين روّاد المحطة لفحصهم، بينما تظهر درجات الحرارة على شاشة عرض أعلى الخوذة.

وتحرص وزارة الداخلية في دولة الإمارات على استخدام أفضل التقنيات الحديثة، وتوسيع مجالات الابتكار وتبني أحدث المنتجات لتحقيق استراتيجية الوزارة، وتعزيز الإجراءات والتعليمات الوقائية التي اتخذتها دولة الإمارات للحد من انتشار فيروس كورونا.