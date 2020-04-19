كورونا يتغلغل في طوكيو.. وطهران تخفف القيود على الأسواق

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، إن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا ارتفع إلى 10 آلاف بعد أيام من تمديد حالة الطوارئ، لتشمل سائر أنحاء البلاد بهدف إبطاء انتشار الفيروس. وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون إن طوكيو سجلت 181 إصابة جديدة أمس السبت. وبحسب البيانات فقد توفي أكثر من 200 شخص بالفيروس في اليابان، لكن العاصمة طوكيو تعد المنطقة الأكثر تضرراً.

وخفضت السلطات الصحية الصينية تصنيفها لمستوى الخطر الوبائي في مدينة ووهان؛ معقل فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، إلى «منخفض».

وأعلن المركز الصيني الخاص بالوقاية من «كوفيد 19» والسيطرة عليه في بيان، أنه يعيد تصنيف ووهان منطقة ذات خطر منخفض، مشيراً إلى أنه لم تبق في المقاطعة أي بلدات أو مناطق ذات مستوى خطر مرتفع أو متوسط.

وحسب المعايير المعتمدة في الصين، تطلق صفة «منطقة ذات خطر منخفض» على مناطق لم تسجل فيها إصابات جديدة بكورونا خلال فترة لا تقل عن 14 يوماً. وكانت ووهان معزولة على مدى 76 يوماً عن باقي العالم، مع التعليق التام لحركة النقل من وإلى المدينة، بسبب انتشار فيروس كورونا فيها منذ أواخر ديسمبر الماضي. وحسب إحصاءات محدثة صدرت مؤخراً، فقد سجلت في المدينة خلال فترة الوباء 3869 وفاة، وأكثر من 50.3 ألف إصابة بالعدوى.

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وقالت حكومة تايوان إنها ستخضع 700 من أفراد البحرية للحجر الصحي بعد تسجيل ثلاث حالات بين بحارة كانوا في بعثة نوايا حسنة لدولة بالاو، في المحيط الهادي. وقال وزير الصحة تشين شيه تشونج للصحفيين، إن ثلاث سفن تابعة للبحرية التايوانية زارت بالاو، وهي من 15 دولة فقط لا تزال تقيم علاقات دبلوماسية رسمية مع تايوان، في منتصف مارس/‏آذار وعادت إلى تايوان بعد شهر. وأضاف أن المصابين الثلاثة كانوا في نفس المنطقة على متن نفس السفينة، لكن تم استدعاء بحارة السفن الثلاث، وعددهم 700، وسيخضعون للحجر الصحي.

وسمحت السلطات الإيرانية بإعادة إطلاق الدورة الاقتصادية جزئياً في طهران، واضعة العديد من السكان أمام اختبار الحسم بين الخوف من عدوى «كوفيد 19» وبين ضرورة استئناف الأعمال.

(وكالات)