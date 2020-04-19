الشروع بإنتاج مليون جرعة من لقاح واعد في 7 دول بالعالم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد فريق من العلماء البريطانيين أن مليون جرعة من لقاح محتمل ضد فيروس كورونا المستجد يتم تصنيعها لتكون متاحة في سبتمبر المقبل، رغم عدم انتهاء التجارب المتعلقة بفعاليتها بعد. ويُعد المنتج التجريبي للفريق التابع لجامعة أكسفورد وأطلق عليه اسم «ChAdOx1 nCoV-19»، واحداً من 70 لقاحاً محتملاً ضد فيروس كورونا لا تزال قيد التطوير من قبل فرق الأبحاث حول العالم.

وقال أستاذ ومدير معهد جينر في جامعة أكسفورد أدريان هيل «لقد بدأنا في تصنيع هذا اللقاح ليس فقط على نطاق صغير، ولكن مع شبكة من الشركات المصنعة في ما يصل إلى سبعة أماكن مختلفة حول العالم».

وتابع أن «الهدف هو الحصول على مليون جرعة على الأقل بحلول شهر سبتمبر، ونأمل أيضا في الوقت ذاته الحصول على نتائج فعالة بشأن التجارب المتعلقة باللقاح». وأضاف أن «ثلاثة من شركاء التصنيع في بريطانيا واثنين في أوروبا وواحداً في الهند والآخر في الصين». وأشار فريق العلماء إلى أن تكاليف التصنيع الأولية ستبلغ عشرات ملايين الدولارات، وأقروا بخطر المضي قدماً في الإنتاج قبل التحقق من فاعليته، لكن الهدف من العملية اختصار الوقت. وقالت أستاذة علم اللقاحات في أكسفورد سارة غيلبرت إن هناك «درجة عالية من الثقة» في أن التجارب البشرية ستؤكد فاعلية اللقاح في الحماية من عدوى فيروس كورونا المستجد.

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من جانب آخر، كشفت الخبيرة الصحية في جامعة جونز هوبكنز الأمريكية سوبريا مونشو، أن هناك لقاحاً واعداً يستخدم في علاج مرض السل ستتم تجربته قريباً في أستراليا ضد فيروس كورونا. وقالت: «ما يثير الاهتمام حقاً هو أن أستراليا باتت على وشك تجربة فاعلية لقاح «كالميت جويرين»، الذي يستخدم لعلاج مرض السل، بهدف علاج الإصابة بالفيروس...نحن نعلم أن هذا اللقاح آمن، ولذلك لا داعي لاختبارات السلامة عليه... ومن المثير جدًا أن ننتظر ونرى مدى فاعلية هذا الدواء في علاج كورونا».

واعتبرت الخبيرة الامريكية، أن الشركات التي تقوم بتطوير لقاح مضاد ل«كوفيد-19»، لم تبدأ من الصفر، لأن هذا النوع من الفيروسات موجود أساساً. ولفتت خلال تصريحات نشرها موقع الجامعة، مساء الخميس، إلى أن عدداً كبيراً من الشركات في الولايات المتحدة ودول أخرى تعمل على تطوير لقاح مضاد لكورونا المستجد، بما فيها شركات: موديرنا، وأنوفيو، وكانسينو، بيولوجيز، ومعهد شنغن الصيني. وأعربت الخبيرة عن اعتقادها بأن «الأبحاث التي أجريت على فيروسات ميرس وسارس سابقاً أسهمت بتقصير المدة اللازمة لإنتاج لقاح ضد كوفيد-19».

الى ذلك، أعلنت شركة دواء أمريكية رائدة تلقيها تمويلاً فيدرالياً بقيمة 483 مليون دولار لتسريع خططها لتطوير وإنتاج لقاح ضد فيروس كورونا المستجد. وتعتزم الشركة تعيين 150 موظفاً جديداً من أجل تصنيع جرعات للدراسات التي تجريها. وقالت شركة «موديرنا» ومقرها ولاية ماساتشوستس، إن المنحة التي تلقتها من هيئة البحوث والتطوير الطبية الحيوية المتقدمة التابعة لوزارة الصحة الأمريكية ستخصص لإجراء تجارب على اللقاح ثم طرحه للموافقة عليه من قبل إدارة الأغذية والدواء الأمريكية (FDA).

وتشير هذه الخطوة إلى أن عملية تطوير اللقاح وصلت إلى درجة متقدمة، لدرجة أن الاستعدادات جارية لاختباره بشكل أكبر وبدء تصنيعه، لكن ذلك لا يعني بعد أنه لقاح آمن. ومن بين الشركات الأخرى التي تطور لقاحات شركة CanSino Biologics الصينية التي قالت الأسبوع الماضي إن الاختبارات البشرية الأولية أثبتت أن لقاحها «آمن» وأعلنت أنها ستبدأ قريبا المرحلة الثانية. وتخططك شركة «جونسون آند جونسون» لبدء اختبارات على البشر بحلول سبتمبر، وتتوقع أن يكون اللقاح متاحاً في وقت مبكر من العام المقبل. (وكالات)