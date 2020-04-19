صراع جانتس ونتنياهو يضع «إسرائيل» في أزمة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اتهم زعيم تحالف «أزرق- أبيض» في «إسرائيل» بيني جانس رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو بمنع التقدم في مفاوضات تشكيل الحكومة، مما يهدد بجولة انتخابية رابعة، فيما فتحت زوارق الاحتلال البحرية نيران أسلحتها الرشاشة صوب أحد قوارب الصيادين في بحر مدينة غزة.

وقال جانتس في تدوينة نشرها على صفحته في موقع «فيسبوك»، أمس السبت، إن من سماهم بجهات سياسية يلعبون لعبة مزدوجة، منتقداً ضمنياً نتنياهو والمخاوف من جولة رابعة من الانتخابات في الوقت الذي تشهد فيه «إسرائيل» أزمة غير مسبوقة.

وأقر جانتس بأنه لا يعلم حتى الآن ما اذا ستتكلل المساعي لتشكيل الحكومة بالنجاح، مؤكداً أنه مع شركائه يبذلون كل جهد مستطاع؛ من أجل تخليص «الدولة» من إحدى الأزمات الكبرى التي حلت بها منذ «قيامها».

وأخفق نتنياهو، وخصمه الرئيسى بيني جانتس، في التوصل إلى اتفاق على حكومة وحدة في محادثات اللحظة الأخيرة.

ولم تسهم الأزمة الصحية والاقتصادية الناجمة عن تفشي فيروس «كورونا» حتى الآن في إنهاء جمود سياسي لم يسبق له مثيل جعل «إسرائيل» تجري ثلاثة انتخابات غير حاسمة خلال عام، وربما تكون الآن في طريقها لانتخابات رابعة.

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وذكرت وسائل إعلام «إسرائيلية» أن جانتس ونتنياهو كانا يتفاوضان على اتفاق لتقاسم السلطة كان سيبقي رئيس الوزراء اليميني في المنصب لمدة 18 شهراً على أن يتولى جانتس، القائد السابق للجيش والمنتمي لتيار الوسط، رئاسة الحكومة بعد ذلك.

من جانب آخر، فتحت زوارق الاحتلال البحرية، أمس السبت، نيران أسلحتها الرشاشة صوب أحد قوارب الصيادين في بحر مدينة غزة.

وقالت لجان اتحاد الصيادين: «إن زوارق الاحتلال البحرية فتحت نيران أسلحتها الرشاشة بعد ظهر السبت باتجاه حسكة الصياد أحمد حسن زيدان غربي مخيم الشاطئ؛ مما أدى إلى إصابة محرك القارب بعدد كبير من الأعيرة النارية، ما تسبب بتدميرها».

وتواصل قوات الاحتلال استهدافها المستمر والمتعمد للصيادين ببحر قطاع غزة بشكل يومي، مما أدى إلى إصابة عدد كبير من الصيادين واستشهاد آخرين، ومصادرة أدواتهم وتدميرها ومنعهم من ممارسة مهنتهم بحرية.

(وكالات)