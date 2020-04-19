إيطاليا تعلن الانتصار على الفيروس في الجنوب وتتجه شمالاً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن مسؤولو الصحة في إيطاليا، عن انتصارهم على فيروس «كورونا» المستجد؛ (كوفيد19) في المناطق الفقيرة، جنوبي البلاد، والتي كانت الأقل استعداداً وتجهيزاً؛ لمكافحة الوباء، مقارنة بمناطق الشمال الغنية. وقال رئيس المجلس الصحي العام فرانكو لوكاتيللي للصحفيين «لقد منعنا انتشار العدوى في المناطق الجنوبية»، مضيفاً: «هذه الآن حقيقة واقعة مدعمة بالأرقام».

وأدى الوباء إلى وفاة 22745 شخصاً في هذا البلد الأوروبي، الذي يبلغ عدد سكانه 60 مليون نسمة، وكان من أكثر الدول تضرراً؛ جرّاء الفيروس؛ لكن إيطاليا لا تزال تعد نفسها محظوظة نسبياً؛ لأن الوباء تفشى في المناطق حول العاصمة المالية ميلانو التي تضم أفضل الكوادر الطبية. وراهن كونتي في وقت مبكر على فرض أول إغلاق عام في العالم الغربي، قبل أن يبلغ تفشي الفيروس ذروته.

من جانب اخر، قال مسؤولون صحيون أوربيون: إن القارة يبدو أنها «اجتازت ذروة وباء كورونا» فيما تبدو المستشفيات أقل اكتظاظاً في إسبانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا، الدول الأوروبية الأكثر تضرراً من الوباء في القارة. وقال بيير لويجي لوبالكو، عالم الأوبئة في جامعة بيزا، الذي يقدم المشورة لمنطقة بوليا الإيطالية بشأن الاستجابة للوباء، «لقد وصلت الذروة بالفعل، ونحن نتعافى بالمعنى الدقيق للكلمة، من وجهة نظر الرعاية الصحية، أصبح الأمر أسهل بكثير الآن». وقال مارتن هيرش المسؤول في مجموعة مستشفيات أوربية عامة: إننا «الآن في ما نسميه (الهضبة العالية)، وهو ما يعني تحقيق استقرار على مستوى عال جداً من الإصابات، مع زيادة عدد الحالات فى وحدات الشيخوخة».

وانتقد أطباء ومسعفون في بريطانيا الحكومة؛ بسبب تناقص إمدادات معدات الوقاية في أنحاء البلاد. قال وزير الإسكان البريطاني روبرت جنريك: إن على البلاد فعل المزيد؛ لتوفير معدات الوقاية الشخصية للعاملين في القطاع الطبي في الخط الأمامي؛ بعد انتقادات العاملين في المستشفيات وطلب الحكومة إعادة استخدام الملابس الطبية ومعاطف المعامل طويلة الأكمام. أحصت المملكة المتحدة، أمس السبت، 888 وفاة إضافية في المستشفيات، ما يرفع الحصيلة الإجمالية للوفيات في البلاد إلى 15 ألفاً و464.

من جانبه، قال كبير الأطباء الأيرلنديين توني هولوهان: إن أيرلندا نجحت في «تسطيح منحنى» انتقال الفيروس التاجي ولم تعد تتوقع ذروة في الإصابات. وقال: نعتقد أننا قمنا بتسوية هذا المنحنى لدرجة أنه لا توجد ذروة. وأضاف: نعتقد أنه يمكننا المضي قدماً على مستوى منخفض وحتى أن نخفضه أكثر. وقال: إن الالتزام على الصعيد الوطني بالإغلاق - المفروض حتى 5 مايو/أيار؛ أنقذ بالفعل مئات الأرواح، و(قلل) عدد من أدخلوا إلى العناية المركزة.

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وأعلن الجيش الفرنسي أن الحصيلة النهائية للإصابات في حاملة الطائرات «شارل ديجول» تساوي 1046 شخصاً من أصل 1760 على متنها. ونحو 50% من المصابين لا تظهر عليهم أية أعراض، في حين نقل نحو 20 إلى 30 بحاراً إلى المستشفى، بينما يعالج رائد في الخمسينات من العمر داخل العناية المركزة. وذكر المتحدث أن حالته مستقرة واستجاباته التنفسية نشطة.

ودعا الرئيس دونالد ترامب إلى ما سماه ب«تحرير» ثلاث ولايات أمريكية يحكمها ديمقراطيون، في خطوة بدا وكأنها تقدم دعماً لمتظاهرين احتجوا على أوامر الحجر المتعلقة باحتواء الفيروس.

وكتب ترامب على حسابه في «تويتر»: «حرروا مينيسوتا»،«حرروا ميشيجان» و«حرروا فرجينيا». وهذه الولايات الثلاث يحكمها ديمقراطيون أمروا السكان بالبقاء في منازلهم.

وفي هذه الولايات، خرق متظاهرون أوامر البقاء في المنزل، وخرجوا احتجاجاً على الحجر ومن أجل دعوة حكامهم إلى إعادة فتح الاقتصاد. من جهته، قال حاكم فرجينيا رالف نورثام: إنه ليس لديه أي وقت للانخراط بحروب على «تويتر». وأضاف أمام صحفيين، فريقي وأنا نخوض حرباً بيولوجية ضد فيروس «كورونا» المستجد. أما حاكم مينيسوتا تيم وولز فقال: إن «مسؤوليته الأولى» تتمثل في حماية السكان. وقال: إنه إذا كان ممكناً العودة إلى العمل غداً؛ فهذا بالضبط ما سنفعله. بدوره عبّر الحاكم الديمقراطي لولاية واشنطن جاي إنسلي عن غضبه حيال تغريدات ترامب؛ لأنه قال: إنها تشجع على «أعمال خطرة وغير قانونية».

(وكالات)