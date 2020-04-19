6 مساعدات تقدمها «الهلال» لأسر المتوفين



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: آية الديب



تنفذ «هيئة الهلال الأحمر الإماراتي» المرحلة الثانية من مبادرة «لبيه يا وطن»، ضمن جهودها لتعزيز التدابير الوقائية والاحترازية التي اتخذتها الدولة للحد من فيروس «كورونا».

وتتضمن تعزيز البرامج التوعوية والإرشادية للوقاية من الفيروس، والموجهة لبعض الشرائح في الدولة، كأصحاب الهمم، والمسنين وتفعيل دور المتطوعين في هذا الصدد بصورة أكبر والاستفادة من خبراتهم في الاتصال ومهاراتهم الفنية لإنتاج أفلام قصيرة ومقاطع فيديو بالعربية والإنجليزية والأوردية، لإيصال الرسائل التوعوية التي تصدرها الهيئة بأسلوب سهل ومباشر.



كما تتضمن تنفيذ حملة ميدانية لتوزيع المعقمات الصحية، وأدوات الوقاية مثل الكمامات والقفازات في محطات أدنوك للبترول.

على صعيد متصل، حددت «هيئة الهلال الأحمر» الإماراتي، عدداً من الجوانب التي ستعمل جاهدة، من خلالها، على دعم أسر المتوفين؛ بسبب فيروس «كورونا» المستجد من جميع الجنسيات في الدولة، موضحة أن هذه المساعدات، ستتضمن 6 مجالات هي التكفل بجميع احتياجاتهم الصحية، كتوفير الطرود الصحية والأدوية، وتوفير الغذاء

وأشارت إلى أن المساعدات ستتضمن، كذلك، التكفل بسداد الرسوم الدراسية لأسر المتوفين، وسداد إيجار السكن، وسداد الفواتير والغرامات، وأي احتياجات أخرى.