25 قتيلاً جرّاء الفيضانات في الكونجو الديمقراطية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لقي 25 شخصاً مصرعهم، وأصيب العشرات؛ بسبب الانهيارات الأرضية والفيضانات العارمة التي ضربت الكونجو الديمقراطية، متسببة في تدمير آلاف المنازل، ونزوح مواطنيها، بحسب ما أعلنت السلطات في البلاد، أمس السبت. كما قتل تسعة أشخاص في هجوم مسلح بنيجيريا.

وشهدت الأيام الماضية هطول أمطار غزيرة على مناطق شرقي الكونجو، وقال سلطات ولاية كيفو الجنوبية، التي تشهد أمطاراً منذ نحو أسبوعين، إن الفيضانات تسببت في انهيار 3500 منزل، وأن فرق الإنقاذ بدأت أعمالها بالمنطقة المنكوبة، وأنقذت أعداداً كبيرة من الأشخاص كانوا تحت الأنقاض.

وأعلن عمدة مدينة أوفيرا، الأكثر تضرراً، كيزا موهاتو، أن ما لا يقل عن 25 شخصاً، بينهم خمسة أطفال، في منطقة مولونج بالمدينة، لافتاً إلى أن «الأضرار المادية كبيرة للغاية»، مشيراً إلى ضعف البنية التحتية والطرق.

ووصف أسقف المدينة سيباستيان جوزيف موينجو الموقف ب«الخطر».

ودعا السلطات إلى «التدخل السريع»؛ لمساعدة المنكوبين. وتسببت الفيضانات في تدمير منازل في إقليم كيفو الجنوبي. وارتفع منسوب المياه في بحيرة تنجانيكا ونهر مولونجوي الواقع في جنوب شرقي البلاد.

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وخلال الأشهر الأخيرة، عانت الكونجو والعديد من دول شرقي إفريقيا هطول الأمطار الغزيرة والفيضانات، والتي عزاها الباحثون جزئياً إلى تغير المناخ.

وشهدت العاصمة كينشاسا مقتل 39 شخصاً في نوفمبر/‏ تشرين الثاني الماضي، وتشريد مئات الآلاف؛ بسبب الأمطار الغزيرة.

وبالإضافة إلى الفيضانات المتكررة، تعاني الكونجو من الهجمات الإرهابية المتكررة، من جماعات مسلحة، إضافة العنف العرقي. وقبل يومين، قتل 29 شخصاً في هجومين أحدهما استهدف سكان قرية بمنطقة مضطربة تعد بؤرة للعنف شرقي الكونجو.

وفي نيجيريا، لقي 9 أشخاص على الأقل مصرعهم، إثر هجوم إرهابي مٌسلح على موقع في ولاية بلاتو وسط البلاد.

وذكرت وكالة الأنباء النيجيرية، أن المسلحين أضرموا النار في 33 منزلاً.

ودعا المتحدث باسم قوة العمل الخاصة عملية الملاذ الآمن، إبراهيم شيتو، قوات الأمن إلى تكثيف جهودها لمنع حدوث مثل هذه الهجمات في المستقبل.(وكالات)