شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد الإصابات بكورونا.. ودول المنطقة تواصل محاصرة الوباء والان نبدء باهم واخر التفاصيل

”الخليج 365”

سجلت أمس السبت، السعودية وسلطنة عمان والسودان، ارتفاعاً حاداً في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، فيما أعلنت السعودية عزل حيين في محافظة الأحساء عزلاً كاملاً اعتباراً من أمس، بينما مددت الجزائر وتونس الحجر الصحي، في حين قرر المجلس الأعلى للجامعات في مصر أمس، إلغاء إجراء الامتحانات التحريرية والشفوية التي كان من المزمع عقدها في الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الحالي.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية محمد العبد العالي، عن ارتفاع حاد في عدد الإصابات بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة الماضية، بتسجيل 1132 حالة جديدة ليرتفع عدد الإصابات إلى 8274 حالة.

كما أعلن عن تسجيل 5 حالات وفاة جديدة لسعودي عمره 34 عاماً، وأربعة وافدين، ليرتفع عدد الوفيات إلى 92 حالة.

وأضاف أن حالات التعافي من الفيروس ارتفعت إلى 1329 حالة.

ضمن توسيع الإجراءات لمحاربة الوباء، أعلنت وزارة الداخلية السعودية، أمس، عزل حيي الفيصلية والفاضلية في محافظة الأحساء شرقي المملكة، ومنع الدخول إليهما أو الخروج منهما، ومنع التجول فيهما على مدار 24 ساعة، وذلك اعتباراً من أمس وحتى إشعار آخر.

وفي الكويت، أعلن وزير الصحة الشيخ باسل الصباح أمس، شفاء 22 حالة من المصابين بكورونا، ليرتفع عدد الحالات المتعافية إلى 280 حالة.

وكانت وزارة الصحة الكويتية أعلنت أمس، تسجيل 93 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1751 حالة، مع تسجيل وفاة جديدة لمقيم بنغالي.





«إخوان» الكويت يستغلون الوباء للعفو عن كوادرهم

في الأثناء، حاول نواب «الإخوان» في الكويت وبعض حلفائهم، استغلال أزمة كورونا، بطلب العفو العام عن كوادرهم ونوابهم الهاربين إلى تركيا، بعد إدانتهم قضائياً في قضية اقتحام مجلس الأمة، بحجة «المصالحة الوطنية».

وفي عمان، أعلنت وزارة الصحة، أمس عن تسجيل 111 إصابة جديدة بكورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1180 حالة، فيما بلغت حالات الشفاء 176 حالة من بين الحصيلة الإجمالية التي تشمل أيضاً ست وفيات.

وأعلنت وزارة الصحة البحرينية،أمس عن تسجيل 23 اصابة جديدة بكورونا ،ليصبح اجمالي الاصابات 1019، فيما تماثلت 15 حالة للشفاء،ليبلغ اجمالي المتعافين 741 .أما في قطر، فقد تم تسجيل حالة وفاة واحدة و345 إصابة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 5008 إصابات، وهو ما يعد تراجعاً في حصيلة المصابين اليومية .

أما عن عدد المتعافين، فقد وصل إلى 46 منذ أمس الأول الجمعة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 510 حالات شفاء.

وقالت الحكومة الفلسطينية، أمس، إن مسنة فلسطينية توفيت متأثرة بإصابتها بكورونا في القدس المحتلة، فيما جرى اكتشاف 16 حالة إصابة جديدة بالجائحة في مناطق مختلفة، بينما ارتفع عدد المتعافين إلى 70 حالة.

وأعلن لبنان، أمس، أن إجمالي عدد الإصابات بكورونا ارتفع إلى 672 حالة بعد تسجيل أربع إصابات جديدة، فيما تعافت 8 حالات ليصبح عدد الحالات المتعافية 94.

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لا إصابات في قصر العيني الفرنساوي

وقرر المجلس الأعلى للجامعات في مصر، أمس، إلغاء إجراء الامتحانات التحريرية والشفوية التي كان من المزمع عقدها في الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الحالي، واستبعد الدرجات التي كانت مقررة لها من المجموع الكلي للدرجات في كل السنوات الدراسية.

وأقر المجلس استكمال المناهج الدراسية بنظام التعليم عن بعد حتى الخميس الموافق 30 أبريل الجاري لكل الفرق الدراسية.

ونفت جامعة القاهرة وجود إصابات بكورونا في مستشفى قصر العيني الفرنساوي، مشيرة إلى أنه تم إجراء فحوص لكل الموجودين في المستشفى وتم نقلهم إلى مستشفى المنيل الجامعي.

وسجلت مصر،أمس 188 إصابة جديدة ليصل المجموع إلى 3032.عمّان ترفع الحظر عن محافظات جنوبية

وفي الأردن، قال وزير الدولة للإعلام أمجد العضايلة، أمس، إن 80% من المؤسسات ستعود للعمل خلال أسابيع وفق شروط صارمة، مؤكداً انتقال القدرة الإنتاجية للقطاع الصناعي من 60% حالياً إلى 90% في غضون 15 يوماً، واستعداد القطاعات الإنشائية للممارسة قريباً.

وأكد تكرار تجرية رفع الحظر الداخلي عن محافظة العقبة في محافظات جنوبية لم تسجل إصابات واستعادتها الحياة اليومية والتنقل بالسيارات، بعد إغلاق حددوها دخولاً وخروجاً.

وقال وزير الصحة الأردني سعد جابر «هناك 137 مصاباً يتلقون الرعاية اللازمة في مستشفيات العزل على مستوى المملكة».

وأضاف،هؤلاء من تبقى قيد الشفاء من إجمالي 413 شخصاً تعرضوا للفيروس بعد تعافي 269 حالة .

تدشين المنصة السودانية لمواجهة الجائحة

وبدأ أمس، تنفيذ الإغلاق الشامل لولاية الخرطوم،مع السماح بالحركة داخل الأحياء بين الساعة السادسة صباحاً والواحدة بعد الظهر.

وارتفعت إصابات كورونا في السودان أمس، بتسجيل 30 إصابة جديدة، بينها 4 وفيات، ليرتفع عدد الإصابات إلى 66 والوفيات إلى 10، في ظل تمدد الإصابات إلى الولايات .

وكشف مجلس الوزراء عن وجود 500 منظمة شبابية ومهنية تعمل ضمن المنصة السودانية لمواجهة كورونا التي دشنت أمس في الخرطوم. وقال وزير رئاسة مجلس الوزراء عمر مانيس، إن المنظمات المنضوية تحت المنظمة تبذل كل جهودها لتصنيع أجهزة التنفيس والمعقمات لمقابلة الاحتياجات الصحية للتصدي للجائحة.

وأعلن المغرب تمديد حالة الطوارئ الصحية لمدة شهر حتى العشرين من مايو القادم.

وكانت وزارة الصحة المغربية أعلنت تسجيل 121 إصابة جديدة بالفيروس ليبلغ الإجمالي 2685 إصابة.

وأعلن وزير الصحة في تونس أن البلاد تخطت حتى الآن مراحل الخطر، لكن الدولة ستستمر في فرض الحجر الصحي العام، في وقت تستعد فيه السلطات الطبية لإجراء فحوص لمئات الآلاف لتقصي الوباء.

كما أعلنت السلطات الجزائرية، أمس، تمديد إجراءات الحجر الصحي في البلاد إلى 29 من الشهر الجاري.