اصطياد الإيجابيات في الأزمات

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ما هي مجالات التفكير الإيجابي في الأيام الكورونية؟ ستدور المحاور كلها حول العبارة الشهيرة الاستراتيجية: «فن الحرب»، كيف تجعل الانكسار انتصاراً. العالم بأسره خسر معركة أمام الفيروس اللعين، لكن الإنسانية لم تخسر الحرب. لا شك في أن إلحاق الهزيمة بهذا العدو اللامرئي ستختلف باختلاف البلدان وطاقاتها المادية والذهنية، التخطيطية والتنفيذية، أي في قدرات الإدارة الفائقة.

الأمر الإيجابي الأول هو اكتشاف الطاقات والكفاءات الذاتية في ميدان معارك شرسة في حرب ضروس. مدى الثقة في النزول إلى الساحة والثبات في التصدي، رصيد سيظل صالحاً للاستخدام في أي ظرف في أي معركة إيجابية أو سلبية في المستقبل. المعارك الإيجابية معارك البناء، والسلبية مقاومة الأعداء بشتى صورهم وصورها. تلك دروس لا حصر لها.

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الأمر الإيجابي الثاني، هو أن إيقاع الحياة في الظروف العادية لا يُخضع المسار العام للفحص الشامل الدقيق. تماماً مثل الشخص الذي يتمتع بصحة وعافية، ولا يشكو أعراضاً ولا أمراضاً، فإنه من الصعب أن يتوقع منعطفات خطرة في نظام جسمه من دون بروز مؤشرات منذرة بالأذى. ما حدث عالمياً مع كورونا، هو بالنسبة إلى بلدان تنعم بتنمية مزدهرة ورخاء، يشبه شخصاً يقود سيارته بتحكم واحترام لقوانين المرور، ومركبته خاضعة بانتظام للصيانة؛ وإذ بسائق متهور يقطع الطريق منتهكاً الإشارة الحمراء ويصدم السيارة مخلفاً أضراراً جسيمة.

ثمة حسابات من الصعب وضعها في الحسبان أحياناً. لكن الأمر يختلف في شأن البلدان. الإيجابي هنا، هو أنها مثل الجسم، حتى في حالة التمتع بالسلامة البدنية، من الضروري التحسب للأعطال الطارئة على الجسد الذي تغذيته سليمة، ويمارس الرياضة ويتجنب أسباب المضرات. اكتشاف الثغرات التنموية والاستعداد للطوارئ إذا طرأت. العناصر الإيجابية في الأوضاع العادية، التي تغدو سلبية عند حدوث العطل.

أمر إيجابي آخر: السمة المشتركة بين الكائنات في الطبيعة، هي الاقتصاد في الطاقة. أعظم درس هو أن تكتشف العقول التنموية سبلاً لبلوغ الأهداف بطاقة أقل. سنة 80 كانت شركة سيارات يابانية وأخرى سويدية، لدى كلتيهما نحو أربعين ألف روبوت. ما نسميه «قط من خشب»، يصطاد ولا يأكل.

لزوم ما يلزم: النتيجة المطبخية: هذا مجرد طبق لفتح الشهية، وإلا فبوفيه هذه المواضيع طويل.

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