روبوت لفحص طلاب المدارس ووقايتهم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: مصطفى الزعبي

أطلقت شركة «روبوت لاب» الأمريكية، روبوتاً لمكافحة الفيروسات في المدارس من خلال فحص الطلاب والموظفين قبل دخولهم المدرسة. ويستطيع الروبوت فحص 200 شخص، وتحديد ما إذا كانوا مصابين أم لا في غضون دقيقة واحدة، وتعليمهم الطريقة الأمثل لكيفية تنظيف المناطق التي يمكن أن ينتقل عبرها الفيروس، بالإضافة إلى رش المطهر وإطلاق ضوء الأشعة فوق البنفسجية في الغرفة.

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وقالت الشركة في بيان صحفي: إن تصميم الروبوت جاء وفقاً لإرشادات منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) للمدارس الآمنة والخالية من الفيروسات، وإنه من المهم أكثر من أي وقت مضى ضمان سلامة المدارس والأطفال وعدم نشر العدوى في جميع أنحاء المجتمع، لاسيما مع تنبؤات علماء الفيروسات أن كورنا من المحتمل أن يصبح مرضاً دورياً.

وصرح إليد إنبر، الرئيس التنفيذي للشركة: نعيش تحت وطأة فيروس حصد أرواح الآلاف، ويقترب من مليوني إصابة حول العالم، ودمر الاقتصاد العالمي، وهنا تكمن مسؤوليتنا في الحفاظ على مدارسنا ومجتمعاتنا سليمة من خلال التعامل مع التحدي بشكل منهجي.