مروجو المعلومات المغلوطة

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جاء اعتماد مجلس الوزراء لقرار تنظيم نشر وتبادل المعلومات الصحية، المتعلقة بالأمراض السارية والأوبئة؛ ليحمي المجتمع من وضع خطر ينشأ عادة إبان الأزمات والكوارث وحالات الطوارئ؛ حيث يتم في العادة تداول كميات كبيرة من المعلومات غير الصحيحة؛ نتيجة لتدني الوعي العام، أو لأهداف خبيثة في نفوس متداوليها.

ولأن الحكومة تدرك أهمية الشفافية في التعامل مع المعلومات والأرقام وتوحيد مصادرها، في وقت تجابه فيه مع دول العالم كارثة فيروس «كورونا»، فقد حددت وزارة الصحة ووقاية المجتمع والجهات الصحية، مصدراً وحيداً للمعلومات والإرشادات الصحية على مستوى الدولة؛ لتشكل حصناً منيعاً؛ يحمي المجتمع من مروجي الأكاذيب.

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القرار شديد الوضوح، والنقاط تزين حروفه، فلا مجال للفتوى والادعاء أمام الذين يدعون معرفتهم بكل شيء، فلا يردعهم حجم الضرر الناجم عن تداول معلومات وإرشادات صحية خاطئة، أو لم تعلنها السلطات الصحية المختصة، التي هي على اطلاع كامل على كل التفاصيل، ومصلحتها أن تنشر الحقائق كاملة أمام الجمهور؛ لتفوت الفرصة على كل المتآمرين والبسطاء معاً.

إن نشر وتبادل معلومات صحية تتعلق بالأمراض السارية والأوبئة، ومعلومات خاطئة تتصل بصحة الإنسان، جريمة حدد قرار مجلس الوزراء عقوبتها بغرامات تصل قيمتها إلى 20 ألف درهم؛ والقرار يدعم جهود الحكومة؛ الرامية إلى تعزيز الوعي الصحي لدى أبناء المجتمع، وتزويدهم بالحقائق والإرشادات والإجراءات الصحيحة، عبر متحدثين وخبراء معتمدين، ومصادر حكومية معتمدة، على النقيض من مروجي الشائعات.

المشكلة أن هناك من تستهويهم مسألة نشر المعلومات بغض النظر عن مدى مصداقيتها، ومن دون حساب للنتائج الوخيمة التي ستترتب عليها فيما لو كانت خاطئة، أو تحتوي على تفاصيل كثيرة عكسية ولا تمت للواقع والحقيقة بصلة، وهنا تكمن الخطورة، فهؤلاء يساعدون أعداء الوطن الذين يريدون إضعافه وحرف مسيرة البناء والتنمية النموذج التي تعيشها الدولة وحظيت بإعجاب عالمي.

وزيادة في وضوح الصورة وسلامة الإجراء، فقد ألزم قرار مجلس الوزراء، الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية والمحلية أخذ موافقة الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث قبل الرد أو التعقيب على أية حادثة ذات صلة بالمعلومات الصحية التي تتعلق بالأوبئة، وترشيح متحدثيها الرسميين لهذه المهمة.

قرار المجلس فائق الأهمية في هذه المرحلة شديدة الخطورة التي نعيشها والعالم، ومن الضروري علينا جميعاً أن يكون تطبيقنا له واعياً وذاتياً معاً.

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