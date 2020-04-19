شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإعلام الأردنى: التوافق بشكل مبدئى على عودة بعض القطاعات الإنتاجية والتجارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد عودة العضايلة، أن الفرق المختصة توافقت بشكل مبدئي على عودة عدد من القطاعات الإنتاجيّة والتجاريّة للعمل.

ووفقا لوكالة الأنباء الأردنية، أوضح العضايلة خلال إيجاز صحفي في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات مساء السبت، أن تحديد مواعيد عودة هذه القطاعات سيكون خلال الأسبوع الحالي، وذلك ضمن جدول زمني، وبعد إعداد الأدلّة الإرشاديّة التي تتضمّن تعليمات السلامة والوقاية، وإقرارها من لجنة الأوبئة.

وأشار إلى أن الفرق المختصّة عقدت اجتماعات منذ صباح امس لمناقشة العديد من القضايا المتعلقة بتداعيات أزمة كورونا ومن ضمنها السير بإجراءات عودة بعض القطاعات الإنتاجيّة والخدميّة والتجاريّة للعمل، إضافة إلى تعديل إجراءات حظر التجول في المحافظات التي لم تسجّل فيها حالات إصابة.

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وأكد أن مخزون السلع الاستراتيجيّة والأساسيّة بالمملكة جيد جدا مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، وكذلك السلع متوفّرة بكميّات آمنة، مبينا أنه تمّ تزويد المؤسستين المدنيّة والعسكريّة، والتجار في المحافظات بمستلزمات الشهر الفضيل.

وقال العضايلة إننا شهدنا التزاماً مقدّراً من المواطنين بتعليمات حظر التجوّل الشامل في يومه الثاني، ونجدّد شكرنا وتقديرنا للجميع، منوها إلى أنّ موعد انتهاء الحظر سيكون منتصف هذه الليلة، وبإمكان المواطنين الخروج في تمام الساعة العاشرة من صباح الأحد، وفق الآليّة المعلنة سابقاً.

وأشار العضايلة إلى زيارة الملك عبد الله الثاني لمشروع مرافق عمان الاستراتيجيّة للمشتقّات النفطيّة في منطقة الماضونة، والذي تمّ افتتاحه العام الماضي، مؤكدا أن هذه الزيارة التفقدية تأتي في إطار متابعة لجميع القطاعات الحيويّة خلال أزمة كورونا.