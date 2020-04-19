اليمن.. تظاهرة في عدن احتجاجا على انقطاع الكهرباء

عدن / عزيز الأحمدي، شكري حسين / الخليج 365

تظاهر محتجون غاضبون على انقطاع الكهرباء، السبت، وسط محافظة عدن جنوبي اليمن، بالتزامن مع انتشار أمني في المحافظة.

وتعاني مدينة عدن الخاضعة لسيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا، انقطاعات طويلة للتيار الكهربائي، وصلت 20 ساعة في اليوم، بواقع 5 ساعات انقطاع، مقابل ساعة عمل واحدة.

وقال شهود عيان، للأناضول، إن عشرات المواطنين خرجوا في تظاهرة غاضبة، وقطعوا الطريق البحري وسط عدن، وطالبوا بإيجاد حلول لمشكلة انقطاع الكهرباء.

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فيما نقل المركز الإعلامي لشرطة عدن، عن المتحدث باسمها عبد الرحمن النقيب، قوله "إن الوحدات الأمنية نفذت عملية انتشار واسعة في كل مديريات المحافظة (الثماني)".

ويسيطر "الانتقالي الجنوبي" على عدن، منذ أغسطس/ آب الماضي، إثر معارك ضارية ضد القوات الحكومية، انتهت بطرد الحكومة التي اتهمت الإمارات بتدبير انقلاب ثان عليها بعد الحوثيين، وهو ما تنفيه أبو ظبي.

وللعام السادس على التوالي، يشهد اليمن نزاعا مستمرا خلف إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، ودفع ملايين السكان إلى حافة المجاعة، فيما بات 80 بالمئة من اليمنيين بحاجة إلى مساعدات إنسانية.

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