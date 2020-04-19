وزير الخارجية اليمني: اتفاق الحديدة أصبح غير قابل للتنفيذ

اليمن / الخليج 365

قال وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي، السبت، إن "اتفاق ستوكهولم" الذي وقع قبل أكثر من عام بشأن مدينة الحديدة، أصبح غير قابل للتنفيذ.

والجمعة، أعلن رئيس الفريق الحكومي لتنفيذ اتفاق الحديدة (غرب) محمد عيظة، وفاة الضابط في فريقه محمد الصليحي، متأثرا بإصابته برصاص الحوثيين في 11 مارس/ آذار الماضي.

وقال الحضرمي ناعيا الضابط، في تغريدة عبر "تويتر"، إن "وفاة الصليحي، بهذه الطريقة الغادرة وهو يؤدي واجبه الوطني، في إطار عمل بعثة الأمم المتحدة في الحديدة، إثبات بأن مليشيات الحوثي لا عهد لها، وأن اتفاق الحديدة أصبح غير قابل للتنفيذ".

وطالب بإيقاف عمل البعثة الأممية في الحديدة "حتى يتم محاسبة قتلته المجرمين"، داعيا إلى نقل مقر البعثة إلى مناطق محايدة في المدينة.

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وفي 12 مارس الماضي، أعلنت الحكومة تعليق عمل فريقها في لجنة تنسيق إعادة الانتشار بالحديدة، بعد ساعات من إصابة الصليحي برصاص قناص حوثي، قبل يوم آنذاك.

وتضم لجنة إعادة الانتشار الثلاثية مراقبين من الحكومة والحوثيين، تحت إشراف رئيس البعثة الأممية التي يرأسها الجنرال الهندي أبيهيجت غوها، كبير المراقبين الدوليين لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين الطرفين.‎

وتتبادل الحكومة والحوثيون اتهامات بخرق اتفاق وقف إطلاق النار في الساحل الغربي، الذي تشرف عليه لجنة أممية أُنشئت لتنسيق إعادة الانتشار في الحديدة.

ويعتبر اتفاق الحديدة بين الحكومة والحوثيين، أحد ثلاثة ملفات تم الاتفاق عليها نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2018، بالعاصمة السويدية ستوكهولم، بينها ملفا تبادل الأسرى والمعتقلين.

وللعام السادس على التوالي، يشهد اليمن قتالا عنيفا بين القوات الحكومية المدعومة منذ مارس 2015 من تحالف عربي، والحوثيين المسيطرين على محافظات عديدة، بينها العاصمة صنعاء.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.