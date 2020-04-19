السودان.. هدوء نسبي بالخرطوم مع بدء حظر التجوال

الخرطوم / الخليج 365

شهدت شوارع العاصمة السودانية الخرطوم، السبت، هدوءا نسبيا مع بدء فرض حظر التجوال الشامل للحد من انتشار فيروس "كورونا".

يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه السلطات الصحية بالسودان، تسجيل 30 إصابة و4 وفيات بالفيروس ليرتفع الإجمالي إلى 66، بينهم 10 وفيات.

وطبقا لما رصدته كاميرا "الخليج 365"، تقيد غالبية السكان بقرار حظر التجوال في الخرطوم، فيما لم يصدر عن السلطات حتى الساعة (20:00 ت.غ) أرقام بشأن نسبة الالتزام بقرار الحظر.

وشهدت الساعات الأولى من الصباح، تدافع عدد كبير من المواطنين لشراء احتياجاتهم اليومية، بعد استثناء السلطات الفترة بين الساعة السادسة صباحا والواحدة ظهرا من الحظر للسماح للسكان بتبضع المؤن الغذائية خلالها لكن داخل نطاق الحي الذي يقيمون به.

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وذكرت غرفة عمليات تنفيذ حظر التجوال أن "المواطن لم يتفهم حتى الآن أن الحظر شامل لمدة 24 ساعة، وأن فترة السماح المحددة من الساعة السادسة صباحا وحتى الواحدة ظهرا، هي فقط للتسوق داخل الحي وليس للتحرك لمسافات بعيدة".

ووجهت الغرفة، حسب بيان اطلعت عليه الخليج 365، السلطات المختصة باتخاذ إجراءات كافية لمنع الحركة وقفل الأسواق بشكل نهائي، وعدم السماح بممارسة أي نشاط تجاري باستثناء البقالات وأماكن بيع اللحوم والخضروات وغاز الطبخ.

ودعت الغرفة إلى وقف عمل محطات الوقود، ما عدا المحطات المخصصة للطوارئ.

كما وجهت غرفة الطورائ شرطة المرور بمنع تكدس السيارات أمام محطات الوقود وتفعيل نقاط الارتكاز لمنع مرور أي عربة لا تحمل تصريح مرور وحجزها واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها.

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