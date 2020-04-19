اللواء الركن دكتور الأمير بنر بن عبدالله : “الملك سلمان” يتولى اليوم مقدرات العالم

أكد اللواء ركن م دكتور الأمير بندر بن عبد الله بن تركي ال سعود , بأن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود , يتولى اليوم مقدرات العالم في أصعب المواقف التي عرفتها البشرية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. واستذكر الأمير بندر بن عبدالله , مقولة المؤسس الملك عبدالعزيز آل سعود طيب الله ثراه , للمستشرق الألماني برو كلمان : ( إذا وفق الله أولادي كما وفقني فسوف يتولون مقدرات مائة مليون مسلم ) , منوهاً بأن المؤسس عبدالعزيز كان يدرك يقينا بأنه لم يراهن على جوا خاسر. انشر الخبر :

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