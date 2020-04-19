النقل تعلن آلية وضوابط عمل مركبات الأجرة في نقل الركاب بالمدن التي لا تخضع للحظر الكلي

أعلنت الهيئة العامة للنقل، مساء أمس السبت، آلية وضوابط عمل مركبات الأجرة العامة بتقديم خدمة النقل للركاب خلال فترة السماح بالتنقل في المدن التي لا تخضع للحظر الكلي.

وتضمنت الضوابط، تشغيل سيارات الأجرة العامة المرخصة فقط، وعدم التجول مطلقاً والانتظار في المواقف لحين ورود طلب، العمل مع التطبيقات المرخصة فقط، فيما يُمنع العمل أثناء منع التجول.

وأكدت على ضرورة التزام السائقين والمنشآت المشغلة لهم بالدليل الإرشادي الوقائي الخاص بفيروس كورونا المستجد، الصادر عن المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها “وقاية”.

وتضمن الدليل معلومات عن الفيروس وكيفية انتشاره وخطره وأعراضه، إضافة إلى تعليمات يتوجب على السائق والعميل الالتزام بها لمنع انتقال العدوى.

ويمكن الاطلاع على الدليل الإرشادي من هنا