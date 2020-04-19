أخبرني ؟ هِل أجد لرُوحي السلام

من أرق الزمان ؟

أخبرني برقة الكلام هِل علي ملام؟

بحاضراً يطفئ بريق الاحلام ،

أنا فتاة الضي يخدشني الظلام

فهل اُلام ؟

أم للعصافير حق التحليق والطيران

وأنا هنا حبيسةً وسط الظلام

أنتظر بصيص ضوء يطل ،

وتذهب هَذه الألام

فهل اُلام ؟

على أرق الزمان ، وتهشيم الاحلام

وإن هذا أصبح أفدحُ الأحزان

وإنني أمضي رغم الآلام

أشق طريقي وسط الظلام

لعلي أصل إلى تلك الأحلام

وأعلم بإنني لستُ المُلأم

على تلك الآلام. كتبه الشاعرة: أشواق هادي انشر الخبر :

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